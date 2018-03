JAKARTA - Aktris Sophia Latjuba akhirnya mengunggah foto putri keduanya, Manuella Natasha di akun Instagram pribadinya baru-baru ini. Hal tersebut membuat netizen cukup kaget karena wanita berusia 47 tahun ini tak banyak mengekspose seputar anak keduanya itu.

Komentar netizen lantas banjir di laman Instagram mantan kekasih Arie NOAH ini. Memberikan pujian atas kecantikan Manuella, netizen bahkan menyamakannya dengan Selena Gomez.

"Mirip @selenagomez keren.....," tutur seorang netizen.

"Ini yang main film Narnia ya?cantik "indo"-nya kelewat batas๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ‘," timpal lainnya.

Melalui postingan Sophia Latjuba, Manuella memang tampak tengah mengadakan sesi pemotretan bersama salah satu fotografer, Rio. Ia terlihat cantik dan polos dengan gaun putih yang dibalut rok merah muda.

Gayanya tersebut juga disorot netizen karena dianggap cantik dan elegan. Kecantikan Manuella ini dinilai netizen turun dari sang ibunda.

"Sudah kaya artis luar...cantik ,cerdas,memukau,๐Ÿ“ธyg indah๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘manu," tulis netizen.

"Gaya yang klasik dengan sedikit perpaduan ditail yang kekinian, ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ’ฏ, keren, elegann," tambah pemilik akun @windajazzteryatiana.

Manuella adalah putri Sophia Latjuba dari pernikahan keduanya bersama Michael A. Villareal. Selain Manuella, aktris sekaligus penyanyi kelahiran Jerman ini juga memiliki anak bernama Aziza Villareal dari pernikahan tersebut.

Meskipun jarang mengunggah foto sang putri, Sophia Latjuba tampak menyayangi darah dagingnya tersebut. Hal ini tampak dari caption yang ditulis meskipun disampaikan secara singkat.

"My little big boss ๐Ÿ’• Captured by @riomotret Skirt by @cultureedge.online," jelasnya dalam akun @sophia_latjuba88.

(edi)