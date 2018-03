LOS ANGELES – Trailer Deadpool 2 akhirnya dirilis. Trailer terbaru ini memperlihatkan pertarungan antara sang tokoh utama, Deadpool dengan musuh besarnya di sekuel kedua ini, Cable.

Trailer dibuka dengan adegan Deadpool yang berlari masuk ke sebuah taksi yang tengah berhenti. Lagu All Out of Love dari Air Supply terdengar sebagai latar belakang musik.

Adegan lantas berganti memperlihatkan Deadpool yang sudah berubah menjadi Wade Wilson, menemui tunangannya, Vanessa. Kepada sang kekasih, Wilson beralasan datang terlambat karena baru mengurus para penjahat.

“Maaf aku terlambat. Aku mengumpulkan semua penjahat di dunia dan melempar mereka ke luar angkasa dimana mereka tak akan bisa menyakiti kita lagi,” alasan Wade di depan tunangannya.

Setelah itu, muncul Cable yang diperankan oleh Josh Brolin. Cable langsung menyebar teror di awal kemunculannya saat mengatakan, “Namaku Cable. Aku di sini untuk anak-anak.”

Deadpool yang mendengar perkataan Cable tak tinggal diam. Sang Merc with a Mouth mengatakan jika dirinya tak akan membiarkan Cable menyentuh bocah-bocah yang nantinya tergabung dalam X-Force tersebut.

Selama beberapa detik diperlihatkan pertarungan antara Cable dan Deadpool. Tampak Cable memukul Deadpool hingga jatuh ke tanah tanpa perlawanan.

Di ujung trailer, Deadpool mengatakan, “Melakukan hal yang benar itu berantakan. Tapi jika kau ingin bertarung untuk yang benar, kadang kau memang harus bertarung secara kotor.”

Deadpool 2 dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Mei 2018. Selain menampilkan wajah-wajah lama, seperti Ryan Reynolds, TJ Miller (Weasel) dan Leslie Uggams (Blind Al), Deadpool 2 juga akan dimeriahkan oleh Josh Brolin (Cable) dan Zazie Beetz (Domino) di jajaran pemain baru.

Bagi kalian yang belum begitu familiar dengan dunia di dalam buku komiknya, Cable adalah salah satu karakter terkenal X-Men sepanjang waktu. Latar belakang kehidupannya sangat rumit tapi versi singkatnya dia adalah anak dari Cyclops dan Madelyne Pryor (tiruan dari Jean Grey) dari masa depan.

Cable memiliki kekuatan spesial yakni telepati dan psikokinesis. Selain itu dia juga memiliki keterampilan ekstensif dengan memegang senjata.

