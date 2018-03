JAKARTA - Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Mungkin itu ungkapan yang pas untuk musisi dunia David Foster. Di usia yang tak lagi muda, David Foster tetap bisa memanjakan fans terutama fansnya di Indonesia.

Dalam konser bertajuk Hit Man: David Foster and Friends mampu menghipnotis fans yang hadir di Dyandra Convention Surabaya. Lagu yang dimainkan, gimmick di atas panggung, serta aksi panggung benar-benar membuat puas penonton yang hadir.

Dalam keterangan yang diterima Okezone, David Foster membuka penampilan dengan lagu Winter Games. Seperti biasa, David memainkan piano dengan mahir untuk menyapa fans pertama kali di atas panggung.

Tanpa banyak basa-basi, David Foster langsung mengajak penyanyi top Tanah Air, Yura Yunita. Dalam kesempatan ini, Yura bisa membawakan lagu asli miliknya berjudul Cinta dan Rahasia. Lagu ini sendiri dipilih langsung oleh David.

"Bangga tentunya bisa membawakan lagu sendiri apalagi lagunya dipilih sendiri oleh David Foster. Lagu ini dipilih dinilai yang cocok dan pas dengan karakter dia," jelas Yura.

Throught the Fire pun kemudian dibawakan oleh pelantun Intuisi itu. Setelah Yura Yunita, giliran Sandhy Sondoro yang tampil di atas panggung. Personel Trio Lestari ini membawakan lagu You're The Inspiration dan When A Man Loves A Woman yang diiringi langsung oleh David Foster.

Dira Sugandi pun turut ambil bagian. Penampilan kali ini adalah keempat kalinya Dira bisa tampil bersama dengan David Foster. Bangga sekaligus gugup. "Meski sudah keempat kali tampil bersama dengan David, rasa gugup tetap ada," jelas Dira.

Dalam kesempatan ini Dira bersama David Foster membawakan lagu Bodyguard Medley, All By Myself. Kemudian juga ada penampilan spesial dari band asal Filipina, IV of Shades yang membawakan lagu Hey Barbara dan Where Have You Been My Disco.

Bintang utama selain David Foster giliran tiba. Anggun sang diva internasional hadir dengan membawakan lagu What We Remember, Snow on the Sahara, Unbreak My Heart dan Mimpi. Karena bekerja sama, duet David Foster dan Anggun begitu "kawin". Riuh penonton pun pecah.

Setelah penampilan Anggun, tiba sang divo, Brian McKnight. Lagu Every Breath You Take, Morning/After The Love/I Swear, One Last Cry, dan Back At One sempurna dibawakan.

Di penghujung waktu, David Foster dan seluruh artis pendukung membawakan hits September yang menjadi tanda berakhirnya konser Hit Man: David Foster and Friends.

(aln)