JAKARTA – Kecaman dari media sosial kembali datang kepada penyanyi sensasional Syahrini. Kali ini wanita yang kerap disapa Incess tersebut dikecam karena berfoto di Holocaust Memorial Berlin, Jerman.

Holocaust Memorial Berlin dikenal sebagai tempat bersejarah bagi masyarakat Eropa. Tempat tersebut dikenal sebagai tempat pembantaian kaum Yahudi oleh Nazi saat masa kepemimpinan Adolf Hitler.

Menurut norma yang berlaku di Jerman, pengunjung tidak diperbolehkan berfoto di Holocaust Memorial Berlin karena tempat tersebut didirikan untuk menghormati korban-korban pembantaian Nazi.

Beberapa warganet pun langsung menyerang akun Instagram Syahrini. Apalagi dalam sebuah video Instagram Story, pelantun lagu Sesuatu tersebut berkata, “Bagus yah, di tempat Hitler bunuh-bunuhan dulu.”

“Holocaust itu tragedi kemanusiaan paling mengerikan! Harusnya anda bisa mikir, kenapa Jerman bangun memorial park begitu! Itu bentuk penyesalan mereka atas peristiwa mengerikan yang dilakukan Nazi. Ngomong seenaknya. Duuh. Malu-maluin aja nih orang. Itu nyawa manusia mba. Anda ngomong 'bunuh-bunuhan' seolah-olah itu hanya game computer, atau permainan anak-anak. Seolah-olah Hitler hanya bercanda ketika memusnahkan orang-orang ini. Payah! Bolehlah sensasi, but please be smart! Please be smart!” kecam akun @Sherly_biu.

Sebelumnya, aktris Bollywood Priyanka Chopra juga pernah mengunggah foto saat dirinya berswafoto di Holocaust Memorial Berlin. Setelah mendapat teguran dari para penggemarnya, bintang film Baywatch tersebut langsung meminta maaf dan menghapus foto yang diunggahnya.

Kontroversi tentang foto memang sudah menjadi hal yang biasa bagi Syahrini. Sebelumnya, Syahrini juga sempat dikecam karena berfoto di pinggir jalan Tol Surabaya.

(ade)