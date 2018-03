JAKARTA - Nikita Mirzani belum lama ini melakukan perjalanan liburan ke Maladewa selama empat hari tiga malam. Tidak sendiri, Nikita melancong bersama kekasihnya, Dipo Latief.

Momen liburan bersama kekasih rupanya benar-benar dimanfaatkan Nikita. Ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini, ibu dua anak mengaku lebih sering menghabiskan waktu untuk belajar memahami sifat Dipo, begitu juga sebaliknya.

"Di sana kita saling mengenal satu sama lain, karena tempatnya pulau sendiri dan enggak ada apa-apa. Bangun tidur viewnya pantai, laut, tambah dekat, tambah mengerti," ungkap Nikita Mirzani.

Tak hanya saling mempelajari sifat masing-masing, Nikita dan Dipo juga bertukar pikiran tentang hal-hal yang mereka suka. Lewat cara tersebut, Nikita yakin jalinan asmaranya dengan Dipo bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Dia maunya ini dan begini, kita match. Jangan cari yang enggak sukanya. Kta cari sama-sama yang sukanya biar hubungannya berjalan lancar," jelasnya.

Beruntung bagi Nikita dan Dipo, usaha keduanya untuk saling mendekatkan diri juga mendapat dukungan dari pihak keluarga. Sejauh ini, Nikita mengaku masih disambut dengan baik oleh keluarga Dipo. Hal serupa yang juga ditunjukkan keluarga Nikita pada kekasihnya.

"Keluarga Alhamdulillah so far so good. Kita dua manusia yang sudah dewasa, apa yang kita ambil, yang kita pilih, ya itu yang terbaik," pungkas Nikita Mirzani.

