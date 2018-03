SEOUL – Kabar asmara selebriti Korea kembali mencuat di akhir pekan ini. Kali ini, personel ZE:A, Dongjun terlilit rumor pacaran dengan aktris cantik Go Sung Hee.

Sejumlah media lokal melaporkan jika Dongjun dan bintang While You were Sleeping tersebut diam-diam sudah pacaran tiga bulan terakhir. Mereka pertama kali bertemu saat sama-sama menjadi bintang tamu di variety show Master Key pada Desember 2017 lalu.

Pertemuan di Master Key tersebut langsung berlanjut ke kehidupan nyata. Dongjun dan Go Sung Hee masih sering bertemu hingga akhirnya menjadi dekat dan sekarang digosipkan menjalin cinta.

Kabar tersebut segera mendapat tanggapan dari agensi Dongjun. Tak lama setelah gosip tersebar, agensi Dongjun dengan tegas mengatakan jika artisnya tidak memiliki hubungan asmara dengan Go Sung Hee.

“Rumor tentang Kim Dongjun dan Go Sung Hee berkencan itu tidak benar. Mereka hanya teman dekat,” bantah agensi seperti dilansir Soompi, Kamis (22/3/2018).

Walau membantah pasangan idol dan aktris tersebut, tapi agensi membenarkan jika keduanya memang dekat setelah bertemu di Master Key. Tetapi, sekali lagi, agensi menekankan jika hubungan mereka tidak lebih dari sekadar teman.

“Memang benar mereka sering bertemu setelah Master Key. Tapi, mereka hanya menghabiskan waktu bersama sebagai teman. Lagi pula, dia (Dongjun) ada di Amerika Serikat selama sebulan terakhir ini. Jadi, dia tidak punya waktu untuk berkencan,” jelas agensi.

Sebelum Master Key, Dongjun dan Go Sung Hee memang tidak pernah terlibat dalam satu proyek yang sama. Dongjun sibuk dengan kariernya sebagai idol dan aktor. Begitu juga dengan Go Sung Hee yang tak berhenti menerima tawaran akting drama.

Go Sung Hee terakhir berakting di drama keluarga, Mother. Setelah drama tvN tersebut, dia akan berlakon sebagai Kim Ji Na di drama adaptasi, Suits. Sebelumnya, dia adalah pemeran Shin Hee Min di drama romantis While You were Sleeping.

(kem)