LOS ANGELES – Tak butuh waktu lama bagi Chris Hemsworth untuk mendapatkan peran baru. Setelah memastikan diri melepaskan diri dari Thor pasca kontrak dengan Marvel berakhir, Chris kini akan berlakon di reboot Men in Black.

Dilansir Hollywood Reporter, Kamis (22/3/2018), pembicaraan Chris dengan tim Men in Black memang masih belum berakhir. Tapi, suami Elsa Pataky itu sudah hampir pasti dipastikan akan bergabung dengan Men in Black.

Untuk semakin membuat Men in Black menarik, tim produksi sudah mengincar pemain lain. Dia adalah Tessa Thompson. Jika sampai Tessa menerima tawaran ini, maka Men in Black akan menjadi reuni pemeran Thor dan Valkyrie tersebut.

Walaupun belakangan namanya dikenal karena film superhero, tapi Tessa tidak asing dengan film sci-fic. Dia pernah bermain di film genre sci-fic arahan Alex Garland, Annihilation.

Sejumlah proyek akting sudah menanti Tessa di tahun ini. Sekarang, dia tengah sibuk syuting Creed II bersama Michael B. Jordan. Sementara musim panas mendatang, dia akan ambil bagian dalam Sorry to Bother You dan serial HBO, Westworld.

Sementara itu, terkait reboot Men in Black, F. Gary Gray akan bertindak sebagai sutradara. Sutradara Fate of the Furious tersebut akan bekerja sama dengan penulis skenario Matt Holloway.

Kabarnya, sebagai reboot, Men in Black versi baru ini tidak akan kembali memunculkan Agen K dan Agen J sebagai tokoh utama. Tim produksi akan membuat Men in Black modern dengan karakter baru dan menyesuaikan dengan dunia sci-fic masa kini. Sony Pictures menargetkan film ini akan tayang pada Juni 2019.

Men in Black mengawali triloginya pada tahun 1997. Saat itu pemeran agen J dan K dipercayakan kepada Will Smith dan Tommy Lee Jones. Sekuel MIB pun dirilis pada tahun 2002 dan terakhir di tahun 2012.

Film Men in Black pertama dikatakan cukup sukses baik dari segi pendapatan mau pun dari segi penghargaan. Film garapan sutradara Barry Sonnenfeld tersebut berhasil membawa pulang Piala Oscar pada tahun 1998 dari kategori Best Makeup.

Pada tahun yang sama, Men in Black juga mendapatkan nominasi di kategori Best Art Direction-Set Decoration dan Best Scoring. Namun Men in Black gagal menyapu bersih dua nominasi tersebut karena dikalahkan oleh Titanic dan The Full Monty.

