JAKARTA - Duka mendalam masih dirasakan penyanyi religi Opick. Pada Minggu 18 Maret 2018 kemarin, istri keduanya, Wulan Mayasari, diketahui meninggal dunia tidak lama setelah melahirkan anak keduanya yang meninggal dalam kandungan.

Sebelum istri keduanya meninggal dunia, rumah tangga Opick dengan istri pertamanya, Dian Rositaningrum, memang tengah berada diujung tanduk.

Bahkan wanita yang telah dinikahi Opick selama 16 tahun tersebut diketahui sudah menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada awal Februari kemarin.

Curahan hati mengenai rasa sakitnya dipoligami juga sempat diungkapkan oleh Dian melalui statusnya di sosial media. Bahkan sang putri, Ghaniya D'Salma Firdaus, juga diketahui sempat menuliskan soal orang kedua di akun Instagramnya.

 

Dalam foto indahnya senja yang diunggah sang putri pada Agustus 2017 lalu, ia menulis bahwa yang pertama tak akan mungkin bisa digantikan oleh yang kedua. Bahkan ia dengan tegas menyatakan agar jangan bangga jika menjadi yang kedua.

"ada terang juga ada gelap. ada putih juga hitam. ada satu juga ada dua kan? jadi gk mungkin yang kedua jadi yang kesatu. jadi jangan bangga klo jadi yng kedua :)," tulis Ghaniya D'Salma Firdaus dalam postingan di akun Instagramnya.

Unggahan remaja berhijab ini sontak mendapatkan respon dari beberapa netizen. Bahkan mereka nampak menyemangati Ghaniya agar dirinya tidak sampai hati membiarkan kedua orangtuanya bercerai lantaran kehadiran orang kedua dalam keluarganya.

"Dek jgn biarin org tua mu bercerai. Kalian hrs kuat menghadapi nya .. Kalian hrs menang, racuni dgn doa dan kelembutan.. Mnta terus sm Allah ya dek..," tulis pipit__fitri13.

"Stray strong nak,, all of us with you and mom @ghaniyasalma ignore who's wanna make your family destroy,," tulis julia_sigit.

"Kakak... Jangan sampai kalah, pertahankan ayahnya jgn sampai lepas dari bunda... Bunda dulu udah ngrasain susah, kok enak banget banget yang kedua dapetnya udah sukses, jgn sampai bundanya terpuruk lagi ya kak... Semangat hibur bundanya....," tulis sheanty_chan.

