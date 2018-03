SEOUL - Aktor tampan asal Korea Selatan, Lee Min Ho menjalani pelatihan militer dasar sejak 15 Maret 2018. Pelatihan yang berlangsung selama empat minggu tersebut dilaksanakan di Pusat Pelatihan Tentara Korea Selatan di Nonsan, Provinsi Chungcheong Selatan.



Foto-foto Lee Min Ho mengenakan seragam tentara pun kini telah tersebar di sosial media. Selain gagah dan tampan, tubuh bintang drama The Legend of The Blue Sea ini juga dinilai netizen semakin sehat dan berisi.

Kendati demikian, penggemar Lee Min Ho tetap bahagia terlihat dari komentar yang ditulis di sosial media. Ia tetap dinilai tampan meskipun memiliki pipi lebih tembem dari biasanya.



"Aaaaa bakpao. Emang dari lahir udah ganteng kali ya. Oppa," tulis seorang netizen.



"Masnya tambah sehat ku ikut senang," timpal lainnya.



"Alhamdulillah habis putus tambah gendutan ya oppa," komentar netizen lainnya.

Lee Min Ho memang diterpa kabar tak sedap seputar hubungan asmaranya dengan Bae Suzy. Jalinan cinta keduanya kandas pada November 2017 setelah berpacaran selama tiga tahun. Saat ini Lee Min Ho fokus pada wajib militernya sedangkan sang mantan kekasih telah kembeli menemukan tambatan hatinya, Lee Dong Wook.



Tak seperti hubungannya dengan Lee Min Ho yang direstui fans dan publik Korea, hubungan Suzy kali ini bisa dibilang kontroversial. Publik Korea menilai perbedaan usia 13 tahun membuat pasangan tersebut sangat tidak serasi.

Sementara itu aktor Boys Over Flowers itu dipastikan akan kembali bertugas sebagai pelayan publik di Suseo Social Welfare Center setelah menjalani pelatihan militer selama 4 minggu.



Seperti diketahui, Lee ditempatkan sebagai pelayan publik setelah hasil pemeriksaan kesehatan fisiknya mendapatkan level 6. Artinya, dengan hasil itu dia dinyatakan tidak layak untuk bertugas sebagai tentara aktif.

