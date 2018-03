JAKARTA - Andi Soraya sibuk mengurus anak ketiganya, Andi Kylie Zhivanna Ali yang sebentar lagi genap berusia tiga bulan. Kesibukannya ini tak membuat Andi Soraya terlihat buruk namun justru dinilai semakin cantik.

Seorang netizen menganggap aura wanita Andi Soraya semakin terpancar setelah melahirkan putrinya ini. Komentar tersebut lantas mendapat perhatian dari pesinetron berusia 41 tahun ini.

"Mba aya ni.. Punya baby tambah muda n cantik lho.. Auranya nyata lho mba... 😍😍," tulis pemilik akun @pujiningsihsoeparto.

"@pujiningsihsoeparto berasa kembali usia 20 an deh 🤣🤣," balas Andi Soraya.

Andi Soraya memang mengunggah kebersamaannya dengan sang putri melalui akun Instagram pribadinya. Sebuah video menunjukkan bahwa ibu dari aktor Shawn Adrian Khulafa tersebut harus begadang karena ulah lucu sang putri.

Kylie tak mau dipindahkan ke tempat tidur dan telah merasa nyaman berada di dada sang ibunda. Andi Soraya memilih untuk membiarkannya karena tidur sang putri yang dinilai pulas.

"Maksud hati ingin kembali tidur.. tp apa daya ada yg duluin ngamprok di dada mama nya. Lebih pules kaya nya.. #mylovelydaughter👧💞#babykylie #happymomma," tulisnya di akun @andisorayabeatrix.

Seperti yang diketahui, Andi Soraya melahirkan seorang putri buah cintanya dengan Andi Ali Gaffar pada 25 Januari 2018 secara caesar. Usai melahirkan anak ketiganya, Andi Soraya pun mengumumkannya melalui sosial media pribadinya sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur.

“Alhamdulillah, Allahuakbar, Subhanallah.. Telah lahir putri kami “Andi Kylie Zhivanna Ali” pada Kamis 25 Januari 2018 pukul 12:55 WIB dengan berat 2,4 KG dan panjang 44 cm. Insya Allah Kylie bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak solehah dan membawa kebahagiaan untuk semuanya. Amien yarabbal alamiin. Ali & Aya,” tulis Andi Ali Gaffar dalam caption di serial foto yang ia unggah kala itu.



“Semoga jadi anak yang soleha ya nak.. bidadari mama yang cantik secantik akhlaknya kelak. Titipan Allah yg berharga. Daddy’s little princess. Memilikimu adalah ke ajaiban. Terimakasih ya Allah atas rizky & barokahmu ini. Amin allahumma amin. Thank you husband for being there 4 me through it all @andialigaffar,” tambahnya.

