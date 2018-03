SEOUL – Setelah mengonfirmasi keterlibatan D.O. 'EXO' dan aktris Nam Ji Hyun, tim produksi drama Dear Husband of 100 Days kembali mengumumkan deretan bintangnya. "Melengkapi Do Kyung Soo dan Nam Ji Hyun, ada juga Jo Sung Ha dan Kim Seon Ho yang akan membintangi drama ini," ungkap tim produksi seperti dilansir dari Soompi, pada Rabu, (21/3/2018).

Member EXO tersebut akan memerankan sosok Lee Yool, seorang putra mahkota yang perfeksionis. Namun, ia menerima luka yang fatal akibat jatuh dari tebing dan menemukan dirinya berubah menjadi Won Deuk, pria yang tampaknya memiliki hidup tidak berguna.

Sementara aktris Nam Ji Hyun akan memerankan seorang gadis pintar bernama Hong Shim yang mendirikan sebuah agensi detektif dan pada akhirnya dipertemukan dengan Lee Yool.

Selain pengumuman para pemainnya, hari ini (21/3/2018) juga digelar sesi pembacaan skenario yang dihadiri oleh para pelakon utamanya. Dear Husband of 100 Days akan menjadi drama bergenre romansa misteri yang dibumbui sejarah, namun tetap terkesan kocak.

Naskah drama ini digarap oleh No Ji Seol, yang sebelumnya mengerjakan Dr. Champ, Scent of a Woman, dan She's So Lovable. Drama ini dijadwalkan mulai menjalani pengambilan gambar pada April mendatang.

Sebelum memastikan diri bermain dalam drama ini, pelantun Ko Ko Bop itu juga didapuk menjadi pemeran utama dalam sebuah film Swing Kids. Dalam film tersebut, D.O. berperan sebagai Rho Ki Soo, seorang tentara muda Korea Utara yang ditahan di Kamp POW Geoje di Korea Selatan. Dia kemudian jatuh cinta pada tarian tap yang dipelajarinya dalam kamp militer.

Beberapa tahun terakhir, penyanyi 25 tahun itu memang terbilang aktif berakting. Dia pernah bermain dalam It's Ok Thats Love dan Hello Monster. Sementara beberapa film yang pernah dibintanginya adalah My Annoying Brother, Along With the Gods: The Two Worlds, dan Room No. 7.

