SEOUL – Drama Radio Romance akhirnya merampungkan masa tayangnya, pada 20 Maret 2018. Tak seperti pada episode perdananya yang sukses menuai rating 5,5 persen, Radio Romance ditutup dengan performa cukup menyedihkan.

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode pamungkas Radio Romance hanya naik 0,5 persen dibandingkan episode sebelumnya, sebesar 3,1 persen. Pada slot tayang yang sama, rating Radio Romance berhasil menempati peringkat kedua, menggeser Great Seducer yang mendapatkan rating 2,3 persen.

Baca juga: Yura 'Girls' Day' Komentari Karakter Antagonisnya dalam Radio Romance

Meski begitu, Radio Romance tertinggal jauh dengan Should We Kiss First yang meraih rating 11,9 persen. Menariknya, meski meraih rating yang rendah, drama ini justru menerima pujian penonton.

Drama arahan Kim Sin Il itu dinilai memiliki alur cerita sederhana namun mampu membuat betah penonton. Selain itu, tak adanya karakter antagonis, membuat chemistry antartokoh terjalin begitu harmonis.

Radio Romance ditutup dengan adegan Ji Soo Ho (Yon Doo Joon) melamar Song Geu Rim (Kim So Hyun). Adegan itu, membuat penonton tak rela drama tersebut berakhir. “Ciuman di bawah payung benar-benar indah. Aku tak rela melepas pasangan Soo Geu Rim,” ucap seorang netter.

Netizen lain menambahkan, "Aku nyaman menonton chemistry Yoon Doo Joon dan Kim So Hyun. Sayang sekali aku harus melepas mereka. Seluruh tim produksi sudah bekerja sangat keras.”

"Aku selalu senang saat memikirkan Radio Romance setiap Senin-Selasa. Sayang, drama ini sudah berakhir. Semua orang sudah bekerja keras sampai akhir. Kalian hebat!" imbuh lainnya.



Tak hanya berkesan bagi para penonton, Radio Romance juga menjadi kenangan indah bagi para pemainnya. Yoon Doo Joon mengungkapkan bahwa ia sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya.

Baca juga: Hubungan Yoon Doojoon & Kim So Hyun Makin Dekat di Radio Romance

“Sudah episode terakhir. Waktu berlalu sangat cepat. Semuanya bekerja keras dan aku sangat berterima kasih. Radio Romance menjadi memori indah bagiku dan kuharap kalian pun merasakan hal yang sama," ucapnya.

Sementara Kim So Hyun yang berperan sebagai Song Geu Rim juga menuturkan hal senada. "Aku mendapat banyak energi dari Song Geu Rim yang kuat dan ceria. Aku bisa menyelesaikan syuting berkat cinta dan dukungan kalian," ujarnya.

(SIS)