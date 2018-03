JAKARTA - Belum lama ini, publik dunia maya dikejutkan dengan opini dari Deddy Corbuzier yang menyindir soal program televisi alay. Sontak opini dari Deddy Corbuzier menimbulkan pro dan kontra di kalangan artis. Dan setidaknya membuat para awak media berlomba-lomba untuk menanyakan fenomena alay tersebut pada kalangan artis.

Ya, deretan dari nama artis sempat mencuat terkait opini Deddy Corbuzier perihal tayangan program alay. Ruben Onsu hingga Ivan Gunawan yang mendengar pernyataan tersebut lantas mengunggah sebuah pose dengan mengaitkan kata alay di dalamnya. Unggahan tersebut diketahui diunggah oleh salah satu akun gosip. Tetapi, masih belum dijelaskan maksud dari Ivan Gunawan dan Ruben Onsu terkait unggahannya tersebut ditujukan untuk siapa.

Tetapi hal itu malah membuat Deddy Corbuzier kembali mengunggah video terbaru dalam channel YouTube pribadinya yang bertajuk Akhirnya Diserang Alay....

Dalam unggahan video tersebut, Deddy Corbuzier malah menyebut bahwa dirinya dan Ruben Onsu tak ada masalah. Ia pun seolah membantah bahwa pernyataan yang ia berikan ditujukan pada Ruben Onsu hingga Ivan Gunawan.

"Karena kata Alay menjadi fenomenal, padahal udah dari jaman dulu. Dan lucunya, media enggak hanya ngejar saya, smart people dan ngejar artis-artis untuk membahas tentang kata alay ini. Kenapa yang diwawancara artis yang itu-itu aja Ivan Gunawan, Ruben, Uya dan teman-temannya. Kenapa harus mereka? karena saya enggak pernah nyebut nama siapapun, tidak menyebut acara apapun tetapi kenapa media mewawancarai mereka. Big question why?," ujar Deddy Corbuzier.

"Kenapa yang diwawancarai bukan Sophia Latjuba, Najwa Shihab atau Prilly, why not?," sambungnya.

Sementara itu, presenter berkepala plontos ini kembali menegaskan bahwa tak ada niatnya untuk menyinggung para artis tersebut. Dan dirinya pun yakin betul bahwa Ruben hingga Ivan Gunawan tak akan menyerangnya.

"Do I have problem with them, absolutely no. Life is too good to have problem with people. (Apakah saya punya masalah dengan mereka? tentu tidak. Hidup ini terlalu baik untuk memiliki masalah dengan mereka)," tutupnya.

