Lahiran Sybil dan Kala alhamdulillah bisa ngerasain lahiran normal .. tapi pas Kaba ngerasain juga yang namanya lahiran cecar krn bbrp situasi saat itu (udah smp pembukaan 3padahal) ... Banyak yang bilang lahiran cecar mau ambil enak aja dan ga mau sakit , tp setelah ngerasain dua2 nya jujur semua ada plus minusnya masing2... hamil sekarang krn udah pernah rasain lahiran normal dan cecar saya mantep bgt hati buat lahiran normal lagi (krn trauma bgt pas cecar kmrn abis bius hilang mendadak badan mengigil luar biasa pdhl udah di selimut uap panas dan segala rupa tapi ttp badan gemeteran sangking kedinginannya kurang lebih satu jam 😰 smp sempet terlintas duh jgn2 ga selamat gara2 kedinginan ini sayaa)Β takutnya saat itu dan bener2 bikin paham kalo lahir cecar ga cuma enak ajaa, blom lagi bbrp jam ga boleh angkat kepala sama sekali trus 24jam ga boleh bangun dr kasur! Pdhl kalo lahiran normal paling 3 jam juga udah bisa lincah lagi .... Nahh, bbrp hari lalu kontrol dokter pas masuk #37weeks buat sekalian cek dalam memastikan bekas cecar kmrn leher rahimnya da kembali oke, 2mm minimal supaya bisa lahiran normal .. idealnya jarak lahiran 2tahun penyembuhan bekas cecar dan lahiran normal udah bisa dilakuin lagi ... tapi qadarullah ternyata ku blm balik 2mm , bahkan baru 0,6mm sehingga kalo ttp mau normal akan ada faktor resiko pendarahan hebat di ibunya dan bahaya nyawa bayi di jalan lahir takut bekas jahitan cecar kmrn robek dan bayi salah arah 😭😭😭😭 Manusia boleh berencana, tapi emang ttp Allah yang menentukan .. plus saya selalu percaya kalo rencana Allah selalu lebih baik .. sekarang saya lagi siapin mental buat lahiran cecar lagi, sambil bayangin ga sabar ketemu si baby untuk mengalihkan ketakutan trauma 2 taun lalu πŸ™ˆπŸ™ˆ bismillah semoga semua lancaar, selamat baik saya dan babynya nantiii πŸ™πŸ»πŸ™πŸ» Aamiinn ... sampai ketemu hai kamu yang di perut bbrp hari lagiiiii 😍 insyaa Allah ...

A post shared by Zaskia Adya Mecca (@zaskiadyamecca) on Mar 16, 2018 at 11:11pm PDT