Sabar... Hapus air mata mu masku... @opick_tomboati , sy yakin beliau huznul khatimah... yakinlah... 2 org putra mas opick & mbak wulan telah menunggu di pintu surga... aamiiiin... Sy mendengar langsung puluhan kali kalimah ridho keluar dari lisan mas opick... wallahi... ini wanita surga... aku ridho... aku ridho... masyaAllah... ridho seorg suami menjd syarat utama seorg istri menjadi ahli jannah... Rasulullah saw bersabda, Tidaklah seorang wanita diantara kalian yang telah memberikan tiga anaknya (meninggal) kecuali mereka semua akan menjadi penghalang baginya dari neraka.’ Lalu seorang wanita berkata,’Bagaimana dengan dua orang anak.?’ Nabi bersabda,’Termasuk juga dua orang anak.” (Muttafaq Alaih) Sahabat #DSAS Doakan istri mas opick yaa... smg Allah terima semua amal ibadah beliau... aamiiiin... #usapairmatamu #dsas #syahidah #huznulkhatimah #wulan

A post shared by SENIMAN BERDAKWAH (@derrysulaiman) on Mar 18, 2018 at 6:24pm PDT