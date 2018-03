JAKARTA - Chart musik Korea mengalami banyak perubahan di posisi lima teratas. Meskipun begitu, iKON tetap bertahan sebagai juara dengan singlenya, Love Scenario.



Starry Night milik MAMAMOO menjadi salah satu pengisi chart baru di pekan ini. Tak tanggung-tanggung, ia langsung menempati posisi kedua yang disusul oleh MOMOLAND di tangga ketiga. Ini menjadi kemunduran karena Bboom Bboom menempati posisi satu tingkat lebih tinggi dari minggu ini.

Sementara itu, Wanna One juga menjadi bintang baru di sepuluh chart musik Billboard pekan ini. Selain itu, Jenga milik Heize, Gaeko menyusul di berikutnya.



Berikutnya pengisi posisi ke enam sampai ke sepuluh banyak diisi oleh penghuni sebelumnya. Kendati demikian urutannya jauh berbeda bahkan mengalami perubahan drastis.



Beberapa contohnya posisi MoonMoon dan Sunmi yang tergeser dan tak lagi bertengger di sepuluh besar chart Billboard Korea. Gift milik Melomance yang sebelumnya berada di posisi ke delapan kini menempati posisi buncit.

Berikut adalah daftar tangga lagu 10 besar musik Korea versi Okezone yang dirangkum dari Billboard:



1. Love Scenario - iKON

2. Starry Night - MAMAMOO

3. Bboom Bboom - MOMOLAND

4. I Promise You (I.P.U) - Wanna One

5. Jenga - Heize, Gaeko

6. Good Old Days - Jang Deok Cheol

7. Only Then - Roy Kim

8. Bad Boy - Red Velvet

9. Roller Coaster - Chung Ha

10. Gift - Melomance

(edi)