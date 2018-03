JAKARTA - Drake masih betah bertengger di Billboard urutan pertama dengan lagunya God's Plan. Sejak beberapa minggu terakhir, posisi pertama tersebut tak mampu dipatahkan oleh Ed Sheeran, Bruno Mars maupun lainnya.

Sejatinya tak banyak perubahan di sepuluh besar tangga lagu barat pekan ini. Bruno Mars & Cardi B hingga Post Malone featuring ThbDolla $ign hanya bertukar posisi dan tetap berada di urutan lima besar.

Baca Juga: Love Scenario dari iKON Masih Betah Berada di Posisi Atas Chart K-Pop

Sementara itu, Post Malone feat. 21 Savage dan Kendrick Lamar & SZA tak lagi bertahan di sepuluh tangga lagu Billboard. Keduanya digantikan oleh The Weeknd & Kendrick Lamar dan Migos yang menempati urutan sembilan dan sepuluh.

Tak hanya itu, Zed, Marren Moris & Grey dengan lagunya berjudul The Middle menjadi penghuni baru. Ia menempati posisi ke delapan yang ditempati oleh ‎Post Malone feat. 21 Savage dengan Rockstar di pekan sebelumnya.

Baca Juga: Zaskia Gotik Jegal Langkah Nella Kharisma Pimpin Puncak Tangga Lagu Dangdut

Berikut adalah penghuni sepuluh besar tangga lagu musik Barat Minggu (18/3/2018) yang telah dirangkum Okezone seperti dilansir dari Billboard.

1. God's Plan - Drake

2. ‎Perfect - Ed Sheeran

3. ‎Finesse - Bruno Mars & Cardi B

4. Psycho - Post Malone featuring ThbDolla $ign

5. ‎Meant To Be - Bebe Rexha & Florida Georgia Line

6. ‎Havana - Camila Cabello feat. Young Thug

7. Look Alive - Blocboy JB Featuring Drake

8. The Middle - Zed, Marren Moris & Grey

9. Pray For Me - The Weeknd & Kendrick Lamar

10. Stir Fry - Migos

(edi)