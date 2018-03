LOS ANGELES - Aktris Kirstie Alley menerima kritik pedas netizen setelah menuliskan tribute untuk mendiang Stephen Hawking, pada 14 Maret 2018. Netizen bahkan memberikan cap 'tak punya hati' dan 'kejam' kepada aktris 67 tahun itu karena unggahan pendeknya melalu Twitter.

Alley diketahui mengunggah foto hitam putih ilmuwan kesohor itu dengan caption: "Kau berhasil melakukannya. Terima kasih atas kontribusimu." Hal itu membuat netizen mengkritik pilihan kalimat yang dilontarkan bintang sitkom tersebut.

Seorang netizen mengatakan, "Ucapanmu sangat kejam, Kristie. Apa yang terjadi dalam hidupmu sampai kau berpikir tak masalah untuk mengungkapkan hal seperti itu?"

"Sungguh? Beginikah caramu menghargai seorang pemikir besar dunia?" ungkap yang lain. Sementara akun lain menuliskan, "Dia memberikan penghormatan kepada seorang legenda dengan cara yang aneh. Pastikan kau menunjukkan foto itu kepada psikiatrismu, sayang."

Tak tinggal diam, Alley -yang merupakan penganut Scientologi itu- menyerang balik netizen yang mengecamnya. Dia bahkan menjuluki mereka sebagai 'kawanan orang aneh' yang menyerupai 'belalang yang renyah'.

Profesor Stephen Hawking meninggal dunia di kediaman pribadinya di Cambridge, Inggris, pada Rabu pagi (14/3/2018) waktu setempat. Berbeda dengan Alley, Eddie Redmayne yang sempat memerankan karakter Hawking dalam The Theory of Everything pada 2014, mengunggah ucapan menyentuh lewat Twitter.

"Dunia kehilangan seorang pemikir hebat, ilmuwan luar biasa, dan pria terlucu yang pernah aku temui. Cinta dan doaku selalu bersama keluarganya,” tulis Redmayne.

Pada usia 21 tahun, Hawking divonis hanya mampu bertahan hidup selama 2 tahun akibat penyakit Amyotrophic Lateral Sclerosis (Lou Gehrig) yang dideritanya. Meski harus kehilangan kemampuan berbicara dan berjalan, namun sang fisikawan mampu bertahan hidup selama 55 tahun.

Keluarga mengonfirmasi kematian Hawking lewat siaran pers berbunyi: "Kami sangat berduka atas kepergian ayah kami tercinta pada hari ini (14/3/2018). Dia adalah ilmuwan hebat dan seorang pria yang karier dan warisannya masih tetap hidup sampai sekarang."

"Keberanian, ketekunan, dan selera humornya mampu menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dia pernah berkata: 'Bukan dunia namanya kalau kau tak bisa menjadikannya rumah bagi orang yang kau cintai'. Kami mencintaimu."

(SIS)