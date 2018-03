LOS ANGELES – Kim Kardashian tak lagi ramah dan bertutur lembut kepada netizen. Dalam video 4 menit berjudul ‘Kim Kardashian Re-writes The Internet’ yang diunggah majalah Elle, dia menyebut, netizen bodoh.

Video yang diunggah pada 15 Maret 2018 itu, merupakan sesi klarifikasi Kim Kardashian atas berbagai pemberitaan tentang dirinya dan keluarga. Ia membaca satu persatu berita itu, lalu memverifikasi mana yang benar dan harus diklarifikasi.

Salah satu yang cukup menganggu Kim adalah ketika dia harus menanggapi meme sang suami, Kanye West. Seperti diketahui, Kim dan Kanye adalah pasangan selebriti yang cukup sering dijadikan meme oleh netizen.

Belum lama ini, meme Kim Kardashian bahkan sempat viral di Internet. Dalam meme tersebut, Kim terlihat memiliki tubuh kekar berotot. Disukai lebih dari 267.000 kali, meme tersebut dibubuhi caption: “Aku rasa aku menemukan hobi baru.”

Namun kali ini berbeda. Kim Kardashian mengaku geram melihat foto Kanye West disandingkan dengan karakter utama serial Get Out, Daniel Kaluuya, yang diperankan oleh Chris Washington.

“Ini adalah meme bodoh lainnya tentang Kanye West. Entah kenapa orang-orang itu sangat bodoh,” ujar bintang Keeping Up with The Kardashians tersebut.

Selain tentang meme, hal menarik lain yang diklarifikasi oleh Kim adalah tentang foto-foto polosnya. Ibu tiga anak itu diketahui doyan mengumbar foto tanpa busana melalui Instagram.

Melalui video itu, Kim menegaskan, bahwa dia tak akan mengubah kebiasaan itu hanya karena dia memiliki anak. Sebulan lalu, dia bahkan mempertontonkan salah satu payudaranya dengan celana thong berwarna putih.

Kebiasaannya itu bahkan sempat mendapat sindiran keras jurnalis Inggris, Piers Morgan. Saat memandu program Good Morning Britain pada Januari 2018, Morgan berkata, kebiasaan foto telanjang tak akan pernah hilang dari Kim Kardashian.

“Dia akan bilang, ‘Aku menjadi ibu untuk anak ketiga di usia pertengahan 30-an. Aku harus merayakannya dengan mengambil foto telanjang dan memajangnya di media sosial’,” ejeknya.

