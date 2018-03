LOS ANGELES – Portal media sosial Snapchat tampaknya harus siap kehilangan banyak penggunanya setelah membuat masalah dengan Rihanna. Snapchat memancing kemarahan Riri saat mereka memasang iklan tentang kekerasan fisik yang dialaminya beberapa tahun lalu.

Ceritanya pada akhir pekan lalu, Snapchat memasang iklan game bernama Would You Rather yang meminta user untuk memilih satu dari dua pilihan. Di salah satu iklannya, Snapchat menampilkan pilihan antara “Menampar Rihanna” atau “Memukul Chris Brown”.

Pilihan ini jelas merujuk pada insiden kekerasan yang dilakukan Chris kepada Riri saat mereka masih pacaran dulu. Seperti yang diketahui, Riri sempat harus dibawa ke rumah sakit setelah dicekik, digigit, dipukul hingga diancam dibunuh oleh Chris.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG— Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018