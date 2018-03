LOS ANGELES – Harry Styles memperkenalkan dua lagu barunya, Anna dan Medicine saat tampil di AccorHotels Arena, Paris pada Selasa lalu. Dari kedua lagu tersebut, Medicine paling menarik perhatian publik.

Bukan hanya karena lagu tersebut memilik musik yang enak didengar, tapi lebih karena makna di balik lagu itu. Gara-gara Medicine, Harry kini diduga sebagai pecinta sesama jenis. Secara spesifik, netizen menduga penyanyi 24 tahun tersebut adalah seorang biseksual.

Pasalnya, lirik Medicine menggambarkan seseorang yang menyukai pria dan wanita. Orang tersebut dengan jelas mengaku paling senang ketika bisa tidur dengan pria yang ditemuinya di tengah keramaian.

“the boys and the girls are here, i mess around with him, and i’m okay with it”

this is the new bi anthem, thank you harry styles pic.twitter.com/xh76WhnxMd— ari the useless gay (@emptyskv) March 13, 2018

“The boys and the girls are here I mess around with them / And I’m okay with it / I’m coming down/ I figured out I kinda like it / And when I sleep I’m gonna dream of how you tasted,” demikian penggalan lirik Medicine.

Begitu lagu Harry tersebut tersebar, fans langsung ramai-ramai berspekulasi. Tak sedikit yang langsung bertanya ke personel One Direction tersebut tentang orientasi seksualnya setelah mendengar Medicine yang kini dilabeli sebagai lagu untuk kaum biseksual.

@Harry_Styles can you verify whether or not Medicine is you coming out. Thanks Hun— Kasey T 🍂🎃 (@KaseyT1823) March 14, 2018

“@Harry_Styles bisakah kau mengklarifikasi benar atau tidakkah Medicine adalah caramu untuk mengaku?” tanya @KaseyT1823.

“’The boys and the girls are here I mess around with him, and I’m okay with it’. Ini adalah lagu baru untuk biseksual. Terima kasih Harry Styles,” sambung @emptyskv.

“Anthem resmi kaum bi adalah Medicine oleh Harry Styles dan ini bahkan belum resmi dirilis,” timpal @ky_oho.

The official bi anthem is Medicine by Harry Styles and it hasn't even been released yet— hungry virgo 🌯 (@ky_oho) March 14, 2018

Tak ada tanggapan apapun dari Harry tentang spekulasi fans ini. Tapi, sebagai pengingat, ini bukanlah pertama kalinya orientasi seksual mantan kekasih Taylor Swift tersebut dipertanyakan.

Dalam sebuah wawancara periode Mei 2017 lalu, Harry sempat memberikan jawaban yang ambigu tentang orientasi seksualnya. Ketika ditanya apakah dia adalah pecinta sesama jenis, Harry berkilah dengan mengatakan itu bukanlah sesuatu yang perlu dijawabnya.

“Aku merasa ini bukanlah sesuatu yang mana aku harus menjelaskan tentang diriku sendiri. Setiap orang hanya harus menjadi orang yang mereka inginkan. Susah untuk membenarkan seseorang yang harus menjawab pertanyaan orang lain tentang hal seperti ini,” jawab Harry kala itu seperti diwartakan People, Jumat (16/3/2018).

