JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Next Boy/Girl Band Season 2 telah menyelesaikan episode ketiga mereka pada Kamis (15/3/2018). Sebanyak sembilan kontestan wanita dan enam kontestan pria yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, diketahui berebut untuk dapat masuk ke Hotseater Girl dan Hotseater Boy yang sebelumnya telah diisi oleh peserta dari episode 2 pada minggu lalu.

Berbeda dengan formasi Hotseater Boy yang tak terlalu banyak mengalami perubahan, pada formasi Hotseater Girl justru terjadi sebuah keseruan. Bahkan sempat ada kejadian menarik dimana kontestan asal Bali, Dea, berhasil menggantikan Syifa yang pada awal episode 3 baru saja lolos untuk menggantikan Indah.

Sebelum memulai persaingan, panggung The Next Boy/Girl Band Indonesia terlebih dahulu dibukan oleh penampilan para Hotseater Team Girls yang terdiri dari Laumi, Inggid, Novera, Dybow, Indah, Hijrah, dan Salma, yang menyanyikan lagu dari Meghan Trainor berjuduk Better When I'm Dancing. Sayangnya Vidi Aldiano dan Gamaliel Tapiheru kurang suka dengan penampilan dari tim Girls.

"Bertujuh ini makin kelihatan siapa yang bersinar, siapa yang enggak. Rapp, dinamika, belum ada, chemistry belum ada, kita enggak excuse walaupun kalian baru saling kenal," ujar Vidi Aldiano.

"Kaya kerendahan nadanya, jadi kayak lemah. Full bertujuh seru, rame, tapi kerendahan," tutur Gamal.

Lolos ke Hotseat, Irish yang menggantikan posisi Novera diketahui tidak langsung mendapatkan 3 thumbs up dari para judges. Namun lantaran penampilannya diketahui cukup baik, ditambah kemampuan bernyanyinya yang bisa dibilang bagus, wanita yang menyanyikan Decode dari Paramore ini berhasil lolos.

Tiga thumbs up juga tidak didapatkan dengan mudah oleh Ni Luh Putu Dea Risma, atau yang akrab disapa Dea. Menyanyikan lagu All I Ask dari Adele, wanita asal Bali ini nampak terdengar baik di awal, namun lantaran salah mengambil nada pada part akhir, Vidi Aldiano pun tak segan memberikan thumbs down.

Memiliki tekad kuat untuk bisa menjadi bagian di Hotseat tim girls, Dea pun mecoba untuk meyakinkan juri dengan kembali menyanyikan lagu tersebut. Akhirnya juripun memberikan kesempatan kepadanya dan melakukan swap terhadap Syifa yang baru saja berhasil menyingkirkan posisi Indah.

Masuknya Dea ke Hotseater Tim Girls membuat episode 3 The Next Boy/Girl Band kali ini berakhir. Tim hotseater ini pun diketahui telah diisi oleh ketujuh orang kontestan, diantaranya Laumi (Bandung), Inggid (Kupang), Irish (Purwokerto), Lycia (Jakarta), Dea (Bali), Hijrah (Makassar), dan Salma (Malang).

 

(ade)