JAKARTA - Membuka pertunjukan dengan membawakan What Makes You Beautiful dari One Direction, membuat para juri berdecak kagum. Bahkan Dewi Gita menyatakan bahwa penampilan Hotseater tim boys lebih baik dari minggu lalu.

Pujian terhadap penampilan pembuka dari ketujuh Hitseater tim boys tidak hanya diakui oleh Dewi Gita saja. Nino bahkan mengaku bahwa penampilan Ivan, Yehuda, Axl, Adit, Rifki, Siko, dan Husein jauh lebih baik dari Hotseater tim girls.

Penampilan Shandy, kontestan dari Bukittinggi yang membawakan Sing dari Ed Sheeran diketahui berhasip menggantikan posisi Rifky. Bahkan untuk merayakan kelolosannya, para juri meminta pemilik nama lengkap Sandy Maulana ini membawakan lagu asal Sumatera Utara yang kini sedang viral, berjudul Tak Tun Tuang.

Tidak hanya Shandy yang berhasil menggeser posisi kontestan yang telah berada di Hotseater tim boys, Fauzan Azzam M juga mampu untuk melanjutkan perjalanannya. Lewat lagu berjudul Dekat di Hati dari RAN, kontestan asal Bandung ini berhasil menggantikan posisi Siko, bahkan ia pun berhasil mendapatkan 3 thumbs up dari para juri.

Bahkan, Denada diketahui sempat menyatakan bahwa dirinya merupakan fans dari adik personil BForce bernama Ridwan, dengan menyatakan "I'm officially Fauzzan Area,".

Masuknya Fauzan ke Hotseater Tim Boys membuat episode 3 The Next Boy/Girl Band kali ini berakhir. Tim hotseater ini pun diketahui telah diisi oleh ketujuh orang kontestan, diantaranya Ivan (Medan), Yehuda (Denpasar), Axl (Ambon), Adit (Bandung), Shandy (Bukit Tinggi), Fauzan (Bandung), dan Husein (Sumedang).

 

(ade)