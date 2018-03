TOKYO – Setelah sempat tertunda seminggu, episode 130 Dragon Ball Super akan tayang pekan ini, Minggu 18 Maret 2018. Jelang penayangannya, bocoran tentang bagaimana jalannya cerita di episode 130 beredar.

Dilansir ComicBook, Kamis (15/3/2018), episode 130 akan menjadi penentuan akhir pertarungan Goku dan Jiren. Di episode ini, Goku secara mengejutkan akan tereliminasi dari Tournament of Power alias kalah dari Jiren.

Goku dikisahkan sempat berhasil mengungguli Jiren dengan Ultra Instingnya yang makin sempurna. Tapi, itu saja tak cukup membuat Goku mampu mengalahkan Jiren dan mengeluarkannya dari arena pertandingan.

Sebaliknya, setelah berkonsentrasi dan mengumpulkan kekuatannya, Jiren berhasil membalikkan keadaan. Menggunakan ki blast, Jiren sukses melempar Goku keluar arena pertandingan.

“Goku jauh terlempar. Dari kursi komentator, Kuririn dan Turtle Hermit sangat khawatir. Tapi...” demikian bocoran yang tersebar seperti diunggah oleh akun @Herms98.

More spoilers for DBS eps.130 and 131. This time, these spoilers are slightly more spoiler-y. pic.twitter.com/Zt7001WQ6G— Todd Blankenship (@Herms98) March 8, 2018