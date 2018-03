JAKARTA - Pesinetron Nana Mirdad merayakan ulang tahun ke 33 pada Rabu, 14 Maret 2018. Ia mendapatkan kado dari keluarga dan teman-teman di pertambahan usianya tersebut.

- Baca Juga: Liburan di Australia, Nana Mirdad Sekaligus Rayakan Ulang Tahun Anak Pertama

Dari sekian banyak hadiah yang diterima, kartu ucapan dari Sarah Deana White, anak keduanya menjadi kado terbaik bagi putri sulung Lidya Kandou tersebut.

"Mummy (mommy) i love you and i reely (really) like that you take care of me. Happy brthday (birthday). Love Sarah," tulis anak kedua Nana dalam sebuah kartu ucapan.

"I found this on my bed tonight. The most beautiful gift card ever," tutur Nana Mirdad di Instagram Story pribadinya.

Di Instagram Storynya yang lain, kejutan ulang tahun juga ia dapatkan dari keluarga besar serta teman-teman dekatnya. Sang ibunda, Lidya Kandou juga hadir dalam acara yang digelar secara sederhana tersebut.

Tak banyak yang ditulis Lidya Kandu di unggahannya saat pesta ulang tahun sang putri digelar. Meskipun begitu, mantan istri Jamal Mirdad tersebut tampak bahagia di pertambahan usia putri sulungnya.

"Nana’s birthday Me and White family," tulisnya.

Sementara itu, Andrew White menuliskan kalimat mesra di ulang tahun sang istri. Aktor berusia 32 tahun tersebut menuliskan kalimat romantis sehingga membuat hati netizen meleleh.

Dalam caption yang ditulis, Andrew White menjelaskan bahwa usia sang istri tak membuat hatinya berpaling. Di usia 33 tahun, Nana Mirdad terlihat lebih cantik dari pertemuan pertamanya dengan pemain film Persepsi tersebut.

- Baca Juga: Demi Keluarga, Andrew White-Nana Mirdad Rayakan Natal di Australia

"Happy birthday to my incredibly beautiful wife!! She may be getting older but she hasn’t aged a bit!! Looking more gorgeous than the day I met her!! Muah!! Love you wifey!!! #birthdaygirl #lovetoseehersmile #mylove," tulis Andrew White.

(edh)