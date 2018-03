LOS ANGELES – Anda sudah menonton video klip terbaru Taylor Swift, Delicate? Selain wajah cantik Taylor, adakah sosok familiar lain yang anda kenali di MV arahan Jospeh Khan tersebut?

Tanpa disadari, ternyata ada sosok populer lain di MV Delicate. Dia adalah Kevin Falk, bintang porno untuk film-film gay yang kerap menggunakan nama panggung Memphis Blake, Danny Hart, Jim Jojo, atau Jim Jupiter.

Baca Juga: Taylor Swift Umumkan Perilisan Video Musik Delicate

Sosok Kevin mungkin memang agak sulit dikenali di Delicate karena kemeja dan setelan jas yang menutupi tubuh indahnya. Kevin berperan sebagai satu dari empat bodyguard yang mengawal Taylor di video klipnya.

Dipakainya bintang porno di video klip oleh Taylor tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, kekasih Joe Alwyn ini sudah pernah melakukannya dulu saat merilis video klip We Are Never Getting Back Together.

Di video klip itu, Taylor menggandeng bintang porno Mark de Marko. Ia berperan sebagai salah satu tamu di pesta yang digelar Taylor. Mark adalah pria yang dihujani glitter confetti dari atap.

MV Delicate Taylor sendiri dirilis dalam gelaran iHeartRadio Music Awards 2018 tepat setelah Taylor diumumkan sebagai peraih Female Artist of the Year di acara tersebut. Seperti video klipnya yang lain, Delicate juga memperlihatkan Taylor sebagai dirinya sendiri.

Syuting video klip Delicate dilakukan selama dua malam di Downtown Los Angeles. Video klip itu mengambil tempat-tempat terkenal di Los Angeles sebagai background seperti Los Angeles Theatre dan Biltmore Hotel.

Joseph Kahn sudah lebih dulu memberikan bocoran tentang bagaimana video klip Taylor tersebut nantinya. Menurut Joseph, video klip memberikan kesan mewah dan tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang.

Delicate merupakan salah satu lagu dari album terbaru Taylor, “Reputation”. Setelah merilis video klip sejumlah lagu dalam album ini, penyanyi 28 tahun tersebut siap mempromosikan karya terbarunya dengan menggelar tur.

Baca Juga: Taylor Swift Rilis Video Klip Delicate di iHeartRadio Awards 2018

Camila Cabello dan Charli XCX telah dikonfirmasi akan menjadi pembuka di tur “Reputation”. Tur konser akan dimulai di Glendale, Arizona pada Mei mendatang. Pada Januari lalu, Taylor telah mengumumkan penambahan tanggal konser untuk Mei, Juli, Agustus, dan Oktober. Demikian dilansir E! Online.

(kem)