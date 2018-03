LOS ANGELES - Setelah bungkam hampir 1 tahun, supermodel Kendall Jenner akhirnya buka suara terkait kontroversi iklan Pepsi yang pernah menyeret namanya.

- Baca juga: Pakai Cincin Berinisial JW, Kylie Jenner Dilamar Travis Scott?

Saat dirilis pada awal April 2017, iklan berdurasi 2 menit 30 detik itu langsung menuai kritik netizen. Pepsi sebagai pengiklan sekaligus Jenner selaku model utama iklan tersebut, diklaim tak sensitif dengan isu kemanusiaan.

Netizen mengungkapkan, adegan Jenner memberikan sekaleng soda pada polisi seakan menggambarkan bahwa perempuan kulit putih 'mendukung' polisi menembaki masyarakat keturunan Afro-Amerika. Netizen sangat menyayangkan keputusan Jenner menerima iklan tersebut.

Akibatnya, kurang dari 24 jam, brand tersebut menarik kembali iklannya."Aku tak punya keinginan untuk menyakiti siapapun.

Sejujurnya, (setelah skandal itu) aku hanya 'bersembunyi'. Sangat menyakitkan bagiku mengetahui aku menyinggung orang lain," katanya dalam sebuah wawancara dengan Vogue.

Model 22 tahun itu mengungkapkan, semua itu tak mudah baginya. Pasalnya, dia adalah salah satu model yang sangat mendukung gerakan kemanusiaan serta kesetaraan hak dan gender di industri fesyen.

"Namun kenyataannya, aku malah tersandung sebagai 'pelaku' kontroversi itu. Aku benar-benar tak mempersiapkan diri untuk menghadapi skandal itu," katanya.

Jenner semakin kecewa ketika mengetahui, tak seorang pun dari pihak pengiklan yang menyampaikan berita itu kepadanya.

"Tak seorangpun datang dan menjelaskan kontroversi itu kepadaku. Tapi aku ini tak idiot! Aku bisa mencari tahu sendiri," paparnya.

Setelah kontroversi itu, Jenner mengaku belajar satu hal, yaitu untuk lebih peka terhadap sebuah isu.

"Aku ini tipe orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Dan itu memang pekerjaanku," jelasnya.

"Aku datang ke lokasi syuting dan melakukan apa yang diperintahkan padaku. Keluarga, agensi, dan teman-temanku bilang, 'Hei, kau harus lebih memperhatikan dirimu.' Dan itu yang kulakukan sekarang," katanya.

Selain kontroversi itu, Jenner juga membahas tentang isu lesbian yang menyelubunginya akhir-akhir ini. Cukup dapat dimengerti, mengingat hubungannya dengan pebasket Blake Griffin cenderung 'dingin'.

Namun bintang Keep Up with The Kardashian itu menjelaskan, bahwa dia tak seperti empat saudara perempuannya.

"Aku memang tak pernah memamerkan pacarku. Dan kalian (media) juga jarang melihatku berpacaran," jelasnya.

Dia menambahkan, "Aku menjadikan hubungan asmaraku sebagai sesuatu yang private. Untuk itu, aku tahu benar dampaknya. Aku harus bermain kucing-kucingan dengan media setiap saat."

"Selain itu, aku tak merasa gen biseksual atau homoseksual mengalir di tubuhku. Tapi entahlah, siapa yang tahu? Aku berkaca dari pengalaman saja dan tak hendak menentangnya," selorohnya.

- Baca juga: Kylie Jenner Akhirnya Perlihatkan Wajah Baby Stormi

Namun di akhir penjelasannya, Kendall Jenner kembali menegaskan bahwa dia bukan penganut homoseksual. "Aku tak akan menyembunyikan apapun dari publik!" tegasnya.

(edh)