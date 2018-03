LOS ANGELES - Penyanyi asal Inggris Dua Lipa mendadak membatalkan konsernya di Brisbane. Alasan Lipa membatalkan turnya kali ini lantaran ia mengalami sakit pada gigi bungsunya atau gigi graham bagian ketiga. Dokter gigi Lipa mengatakan jika dirinya harus segera mencabut giginya.

Melalui akun twitter pribadinya @dualipa, Lipa membagikan video yang berdurasi 10 detik. Dalam video tersebut, Lipa memperlihatkan rahangnya yang tengah dikompres dengan kain berwarna biru. Kondisi rahang Lipa saat itu bengkak akibat masalah di gigi bungsunya.

Pada salah satu kicauannya, Lipa menuliskan permohonan maaf karena ia harus membatalkan turnya. Ia pun mengemukakakn alasan mengapa ia membatalkan tur tersebut.

“Saya sangat meminta maaf karena harus membatalkan tur saya bersama @brunomars. Saya telah tampil dengan rasa sakit yang mengerikan karena gigi bungsu saya. Seperti yang disarankan oleh dokter bedah mulut, saya harus segera mencabutnya,” tulis Lipa

Kemudian dalam twit selanjutnya, Lipa menuliskan, "Saya sangat menikmati tur ini. Aku sangat kecewa karena ada kendala dalam tur ini, tapi aku agar segera pulih dan menggantikan konser ini secepat mungkin. Terima kasih atas pengertian kalian."

Im so sorry to have to cancel some of my support shows with @brunomars. I’ve been performing with an awful pain due to my wisdom teeth and as advised by my dentist and oral surgeon I have had to have them imminently removed. pic.twitter.com/ST5rlerQq5— DUA LIPA (@DUALIPA) 14 Maret 2018