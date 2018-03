JAKARTA - Marion Jola tereliminasi di Top 6 Indonesian Idol pada Selasa, 13 Maret 2018 dini hari setelah berada di posisi tidak aman bersama Ayu Putri Sundari. Hengkangnya Marion Jola dari panggung Indonesian Idol membuat para sahabat, juri, dan penggemarnya kaget dan menangis.

Berbagai pendapat dan kesan tentang sosok Marion Jola pun diunggah rekan-rekannya sesama finalis Indonesian Idol. Salah satunya adalah Glenn Samuel yang lebih dulu mengakhiri perjalanan di panggung spektakuler tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya, Glenn menggambarkan sosok Marion yang lebih akrab dipanggilnya sebagai Lala.

Telah kenal dan hidup dalam satu atap selama beberapa bulan, Glenn telah melihat aura bintang dan kesuksesan Marion sehingga kesuksesan yakin didapatkan dara asal Kupang tersebut meskipun tak lagi di Indonesian Idol.

"Hey Artis!!!Luarbiasaaaaa .. salah satu temen dance gila-gilaan di atas panggung yang ga pernah putus asah dan ga pernah puas untuk jadi lebih baik, kaka slalu bangga dengan aksi aksi lala di atas panggung, lala skarang udah jadi lala yang baru di dunia yang baru, ingat tetap Takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Dia dalam segala hal, apa yang Tuhan kasih buat lala hari ini adalah kehendak Tuhan yang pastinya punya maksud yang luarbiasa dalam hidup lala," tulis Glenn.

"Kaka tidak pernah meragukan akan jadi apa lala setelah idol karna lala sudah punya bekal yang sangat luarbiasa untuk jadi idola yang luarbiasa juga buat keluarga fans dn smua yang dukung lala," tambahnya.

Glenn telah menganggap Marion sebagai adik sekaligus rekan seperjuangan menuju mimpi untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Sebelum mengakhiri kalimatnya, Glenn menuliskan pesan untuk dara berusia 17 tahun tersebut.

"satu pesan saja dari kaka tetap rendah hati seperti lala yang sekarang dan jadilah terang dunia! I love u adik sayang terus kasih karya yang luarbiasa. WELCOME TO THE REAL WORLD!!! #marionidol #indonesianidoltop6," tutur Glenn dalam caption.

