SEOUL – Mendekati masa tayang, tvN akhirnya merilis teaser karakter utama drama My Ahjussi. Dalam video berdurasi 33 detik itu, Lee Ji An yang diperankan IU, terlihat berjalan keluar dari sebuah gedung perkantoran.

Dengan nada lirih Lee Ji An berkata, “Dari tempat yang sangat mewah, ke tempat yang sangat gelap. Dari tempat yang tidak dikenali sampai ke tempat yang amat nyaman.”

Kata-kata itu disertai kilasan adegan yang menunjukkan kerasnya hidup seorang Lee Ji An. Dia terlihat duduk di tangga yang gelap sambil mendengarkan musik hingga berlari secepat mungkin.

Pada akhir teaser, Lee Ji An tampak menatap tajam ke arah kamera dengan wajah penuh memar dan goresan. IU berharap, kemampuan aktingnya dapat menghidupkan karakter unik Lee Ji An dan melambungkan rating My Ahjussi.

Lakonnya kali ini memang berbeda dengan tokoh Hae Soo yang diperankannya dalam Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo pada 2016 silam. Karakter Lee Ji An dikisahkan sebagai seorang perempuan pertengahan 20-an yang harus bekerja keras demi lepas dari lilitan utang keluarga.

Di usianya yang masih sangat muda, dia harus menjaga sang nenek yang sakit sejak dia masih berusia 6 tahun. Kehidupannya perlahan berubah, saat bertemu pria 40 tahunan yang hidup dalam kemewahan dan memiliki segalanya. Karakter itu akan diperankan oleh aktor Lee Sun Gyun.

Aktor bersuara khas itu bahkan tak lepas memuji akting IU saat diwawancarai beberapa waktu lalu. “Ini merupakan proyek bagus untuk mengasah kualitas akting Lee Ji Eun (nama asli IU). Dia aktris berbakat,” katanya.

Pujian itu disambut IU dengan mengapresiasi tim produksi My Ahjussi. Menurut penyanyi 24 tahun itu, Kim Won Suk yang juga pernah menggarap Misaeng (Incomplete Life) dan Signal adalah pilar utama drama tersebut.

“Aku sangat menikmati karya-karya Kim Won Suk. Dia memiliki rasa percaya diri dan ide-ide cemerlang yang menyakinkanku untuk mengambil proyek ini,” kata IU.

Dia menambahkan, “Aku juga suka dengan skenarionya. Dialognya dirangkai dengan sederhana namun sarat akan makna.” Sebagai informasi, skenario drama ini ditulis oleh Park Hye Young yang meraih sukses lewat serial Another Miss Oh.

My Ahjussi akan tayang mulai 21 Maret 2018, setiap Rabu dan Kamis.

