SEOUL – Hampir 7 bulan sejak melahirkan putra pertamanya, aktris Hwang Jung Eum siap kembali ke layar kaca. Kali ini, aktris 33 tahun itu memilih serial Handsome Guy and Jung Eum sebagai proyek come back-nya.

Butuh waktu sedikit lama bagi Hwang untuk kemudian memutuskan menerima tawaran tersebut. Dia mengaku, alur cerita yang menghangatkan hati, menjadi alasannya memilih proyek tersebut.

Bintang Kill Me Heal Me itu mengatakan, “Saya semangat memulai syuting. Rasanya sama seperti aku akan pergi pelesiran. Saya ingin menyampaikan rasa antusias ini kepada penonton melalui aktingku,” ujarnya.

Baca juga: Alasan Hwang Jung Eum Bersedia Dinikahi Pebisnis Ini

Handsome Guy and Jung Eum akan menjadi pijakan pertama Hwang setelah vakum selama 2 tahun terakhir. Drama Lucky Romance yang dirilis pada 2016, menjadi karya terakhir Hwang, sebelum dia mengambil cuti panjang untuk menikah dan melahirkan.

Menariknya, dalam drama terbarunya kali ini Hwang dipasangkan dengan Namgoong Min, lawan mainnya dalam Can You Hear My Heart. Drama itu sempat begitu populer pada 2011, dengan rating tertinggi mencapai 21,6 persen.

(Hwang Jung Eum. Foto: ELLE Korea)

Dalam 2 tahun terakhir, popularitas Namgoong Min memang terbilang moncer, berkat akting apiknya dalam Chief Kim dan Falsify. Berbeda dengan dua drama sebelumnya, kali ini Namgoong Min akan berlakon sebagai ahli percintaan dalam Handsome Guy and Jung Eum.

"Karakter Hoon Nam itu unik. Aku berharap, karakter ini mampu menyibak sisi lain diriku yang belum pernah terlihat sebelumnya,” kata Namgoong Min.

Baca juga: Hwang Jung Eum Melahirkan Anak Pertama di Hari Kemerdekaan Korea Selatan



Handsome Guy and Jung Eum adalah sebuah drama komedi romantis yang menceritakan perjalan Kang Hoon Nam (Namgoong Min) yang mengklaim diri sebagai ahli teori percintaan. Ia kemudian bertemu Jung Eum (Hwang Jung Eum) seorang perempuan yang mendambakan cinta dan pernikahan dalam hidupnya.

Drama Handsome Guy and Jung Eum diperkirakan mulai tayang pada Mei mendatang, setelah Return dan Switch – Change the World berakhir. Drama yang disutradarai oleh Kim Yoo Jin ini akan mengisi slot tayang pada Rabu–Kamis di SBS.

(SIS)