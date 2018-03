JAKARTA - Setelah sekian banyak film Hollywood bergenre thriller dan drama yang masuk ke Indonesia, akhirnya muncul sebuah film dengan genre komedi. Game Night hadir dan siap meramaikan persaingan film di bulan Maret ini.

Game Night sendiri merupakan sebuah film karya John Francis Daley. Film ini mengangkat cerita tentang sekelompok teman yang dipertemukan melalui sebuah permainan di malam hari. Cerita menjadi semakin seru ketika permainan malam yang biasa mereka mainkan berubah menjadi permainan yang menegangkan.

Kekuatan utama dari film ini tentu terletak dalam komedinya. Game Night sukses mengocok perut penonton dengan barisan dialog lelucon ringan, apik, dan mengena. Meskipun patut diakui bahwa Laughs Per Minute (LPM) film ini tidak setinggi film komedi lainnya. Ada beberapa momen adegan yang bisa menghadirkan tawa keras namun setelah itu penonton kembali dibuat kebingungan dengan misteri dan plot twist yang diselipkan di dalam ceritanya.

(Baca Juga: Jadi Saksi, Air Mata Vicky Shu Mengalir Deras saat Ingat Penderitaan Korban First Travel)

(Baca Juga: Merasa Terganggu di Bioskop, Leony Curhat Lewat Instagram)

Beralih ke bagian akting, para pemain Game Night mampu tampil dengan apik. Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, serta beberapa pemain pendukung seperti Billy Magnussen, Lamorne Morris, Kylie Bunburry, dan Jesse Plemons mampu membawakan perannya dengan sangat baik. Pujian khusus sepatutnya diberikan kepada Rachel McAdams yang tampil dengan performa luar biasa. Ia bisa menjadi seorang wanita dengan kemampuan intelejensi rendah, tak seperti beberapa peran lain yang pernah dimainkan olehnya. Tingkah lucunya tak jarang mengundang gelak tawa penonton di dalam studio. Sebuah karakter yang sangat segar untuk seorang McAdams.

Selain lelucon dan aktingnya, nilai plus dari Game Night adalah sindiran-sindiran terhadap isu terkini di dunia Hollywood. Game Night memberikan sedikit singgungan terhadap kasus pelecehan seksual yang sedang marak di industri hiburan luar sana. Game Night sempat menyinggung Harvey Weinstein sebagai Harvey Wallbanger dan Tommy Lee Jones di dalam adegannya.

Secara keseluruhan, Okezone memberikan nilai 6 untuk Game Night. Film ini bisa dikatakan sebagai film terlucu pada kuartal pertama 2018. Game Night akan menjadi sebuah alternatif pilihan paling tepat bagi Anda yang sedang ingin mencari tawa di bioskop. Namun hampir sama dengan Jumanji: Welcome to the Jungle, film ini hanya sebatas film yang menghibur dan bisa membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal di dalam studio tapi tidak memberikan kesan mendalam setelah selesai menontonnya.

(aln)