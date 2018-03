JAKARTA - Foto unggahan komedian Aming tuai pro dan kontra. Dalam akun instagram pribadinya, @amingisback mengunggah potret dirinya yang sedang berfoto dengan pose tidak lazim. Sontak foto tersebut membuat warganet bersifat pro dan kontra menanggapi unggahannya itu.

Dalam foto tersebut, Aming mengunggah foto dirinya yang memaikai sepatu hak tinggi tengah berjongkok dengan gaya seksi.

Ketika itu Ia mengenakan kain yang menutupi badannya, sedangkan kaki hingga pahanya terlihat dibiarkan tanpa dibalut sehelai pakaian.

Dengan warna rambut putih, Ia mengenakan aksesoris kepala yang cukup besar. Tak lupa Ia menambahkan penampilannya dengan kacamata bulat hitam dengan bingkai berwarna putih.

Dalam postingan tersebut, Ia juga membubuhkan sebua caption yang berbunyi.

““It’s Cool AV Project” And more to come! JANGANNN DI BULLY YAA...DIKETAWAIN AJAHHH :)) DISINI GUE KAYA SIA...SIA-SIA :)) @amingisback X @vembria.arby,” tulis Aming di captionnya.

Foto yang dibuat untuk persiapan suatu pameran itu mendapat banyak komentar dari warganet. Banyak warganet yang memuji akan gaya Aming yang selalu menjadi diri sendiri dan totalitasnya di dunia seni hiburan bahkan tak sedikit warganet yang melihat Aming seperti Lady Gaga.

seperti beberapa komentar berikut ini.

“Aming itu kalau menurutku......nyeni banget.... Seniman ya memang seperti ini.. Totalitas mereka terkadang menembus batas" nilai kewajaran (yang dipandang umum) maka sering terlihat aneh atau janggal,” tulis akun @andini.lanuari.

“@amingisback sy fans anda so...terus menjadi diri sendiri ya....jgn menjadi orang lain dan lakukan sesuatu hanya karena orang membenci anda,ak sll terhibur dgn akting anda,” tulis akun @aurickzaen.

“Di kira lady gaga , pas klik , lohhh,,, bang @amingisback mirip bngt,” tulis akun @mamahyeni.

Tak jarang Aming pun membalas komentar-komentar para warganet dengan berbagai ucapan terimakasih.

Selain komentar-komentar positif, ternyata beberapa warganet menyampaikan kritik mengenai foto Aming tersebut. Seperti beberapa komentar berikut ini.

“kalo kakak memang ingin mengikuti gaya perempuan Kenapa kakak tidak di lahirkan perempuan aja ....😅😅,” tulis akun @kadek.swarsa.50.

“Inget kodrat A aming,” tulis akun @vaniaprillia88. Sama seperti komentar positif, Aming juga membalas beberapa komentar negatif.

