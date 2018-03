LOS ANGELES – Hampir sebulan berlalu, dominasi Black Panther di box office Amerika dan Kanada masih tak terkalahkan. Memasuki pekan keempatnya, film yang dibintangi Chadwick Boseman itu masih kokoh di puncak box office.

Di pekan akhir pekan keempatnya, Black Panther merajai box office Amerika dengan pendapatan USD41,1 juta. Dengan tambahan tersebut, maka Black Panther total sudah mengumpulkan USD562 juta dari seluruh pemutarannya di Amerika dan Kanada.

Sementara jika digabung dengan pendapatan dari pemutarannya di seluruh dunia, Black Panther sudah mengumpulkan lebih dari USD1 miliar hingga akhir pekan lalu. Black Panther menjadi film ke-5 Marvel yang mampu meraup pendapatan di atas USD1 miliar, menyusul The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3, dan Captain America: Civil War.

Di sisi lain, Black Panther bukan satu-satunya film Disney yang berjaya di box office Amerika dan Kanada pekan ini. Minggu ini, Disney juga diwakili oleh film sci-fic baru A Wrinkle in Time.

Film yang dibintangi oleh Oprah Winfrey itu membuka pekan pertamanya di box office dengan USD33,3 juta. Dengan dua wakil di posisi teratas box office, Disney merasa memulai kuarter pertama 2018 dengan sangat baik.

“Ketika kalian berpikir tentang memiliki dua film di puncak box office, ini jelas merupakan sebuah kemenangan total. Kami merasa sangat baik dengan semua awal ini. Kami merasa senang dengan apa yang bagi kami adalah sebuah kompetisi keluarga antara sekarang dan libur Paskah nanti,” tutur Dave Hollis dari Disney seperti dikutip dari Fox News, Senin (12/3/2018).

Berikut daftar top 10 box office Amerika edisi 9-11 Maret 2018 dilansir Box Office Mojo:

1. Black Panther – USD41,1 juta

2. A Wrinkle in Time – USD33,3 juta

3. Strangers: Prey at Night – USD10,4 juta

4. Red Sparrow – USD8,1 juta

5. Game Night – USD7,9 juta

6. Peter Rabbit – USD6,8 juta

7. Death Wish (2018) – USD6,6 juta

8. The Hurricane Heist – USD3,15 juta

9. Annihilation – USD3,15 juta

10. Jumanji: Welcome to the Jungle – USD2,7 juta

