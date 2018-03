JAKARTA - Wanita bernama Maryke Harris Pohu beberapa waktu belakangan ini menjadi sorotan publik. Dirinya mengaku menginginkan hak asuh sang cucu, ACB, yang kini telah menjadi yatim piatu usai ditinggal sang ibunda pada November 2017 lalu.

Sempat menuding bahwa Tyas Mirasih membawa kabur sang cucu beberapa hari usai menantunya meninggal dunia, Maryke justru harus menelan malu. Pasalnya saat ini Amandine diketahui tidak tinggal dengan Tyas Mirasih, melainkan dengan Seali Alam Syah, yang merupakan sepupu dari Ariel Noah.

(Baca Juga: Ratusan Peserta Ikuti Ajang The Voice Kids Indonesia Season 3 di Palembang)

(Baca Juga: Pose Bareng Ustaz Somad, Syahrini Langsung Diminta Pakai Hijab)

"I never expect kalau di percaya sama Allah buat ngejaga this Little Lady, i know even just for a while. since she stay with me, semuanya berubah. . likee yeahhh CHANGES," tulis Seali Syah Alam yang merupakan sepupu dari Ariel Noah.

"Hari-hari lebih berwarna dengan kita berdua yang sama2 moody’an, sama2 keras watak’nya , sama2 suka sotoy yang kecil kalo angot bisa teriak, yang gw’nya bisa bales lbh kenceng teriak ampe yang kecil kaget. ahhh hahahahaa itulah kami," tambahnya.

Seali melanjutkan tulisannya bahwa saat dirinya mengunggah foto kebersamaan dengan Amandine, bocah tersebut baru saja berulang tahun yang kelima. Ia bahkan menuliskan sebuah doa dan harapan untuk Amandine agar kelak dirinya bisa selalu bertakwa, selalu mengingat kedua orangtuanya yang kini telah berada disurga, menjadi anak yang manis dan baik.

"She’s turning 5th today. Doa Mamah, ACB Selalu jadi anak yang inget Berdoa sebelum memulai apapun, selalu jadi anak yang bertaqwa Buat your Parents in Heaven, selalu jadi anak Manis’nya Mama, segala doa terbaik dari Mamah buat Amandine :)," sambungnya.

"Mama Loves U Little Lady, always leaves little sparkle wherever you goes," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, ACB merupakan putri dari pasangan Billy Arifin Pohu dan Sisilian Supriyadi, yang juga merupakan sepupu dari aktris Tyas Mirasih. Maryke yang merupakan nenek kandung dari ACB merasa memiliki hak untuk mengasuh sang cucu dibandingkan dengan Tyas Mirasih maupun sanak saudara yang lain.

Keinginannya untuk dapat mengasuh ACB bahkan sempat ia usahakan, namun dirinya mengaku kesulitan lantaran istri dari Raiden Soedjono ini menutup komunikasi. Bahkan agar bisa mendapatkan sang cucu kembali, ia sempat melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

(aln)