JAKARTA - Perseteruan antara Tyas Mirasih dengan seorang wanita bernama Maryke Harris Pohu, kian panjang. Tak hanya persoalan seorang bocah bernama Amandine Cattelya Billy yang dianggap telah diculik oleh Tyas Mirasih, Maryke juga menyinggung bahwa dirinya tak terima sang cucu diasuh oleh orang yang beda keyakinan agama dengannya.

- Baca Juga: Ini Alasan Nenek Rebut Hak Asuh Amandine Cattleya dari Tyas Mirasih

Menanggapi hal tersebut, istri Raiden Soedjono ini nampak geram dengan kelakuan ibu mertua dari sang sepupu, Sisilia Supriyadi, yang baru meminta hak asuh atas Amandine setelah 4 bulan kematian istri dari Almarhum Billy Arifin Pohu.

Bahkan Tyas menyatakan bahwa meski dikeluarganya terdapat dua agama sekaligus, dirinya tak pernah sekalipun tergoyah untuk berpindah keyakinan.

"Ibu yang terhormat tolong deh anda ngga usah bawa2 agama. Kami memang keluarga dengan 2 keyakinan terus kenapaaaa buuuu???? Gue bisa dgn tetap islam gue. Kita menghargai perbedaan. Mau bahas agama? Dimohon ibu berkaca deh sama diri ibu," tulis Tyas Mirasih pada akun Instagram Storiesnya.

Wanita berusia 30 tahun ini melanjutkan dengan membongkar sebuah cerita mengenai nenek dari Amandine tersebut. Menurutnya, ibu Maryke sempat tidak menganggap bahwa Amandine merupakan cucunya.

Bahkan hal tersebut sempat ia nyatakan bocah yang kini berusia 5 tahun tersebut masih berada dalam kandungan.

"Kalo ibu ngerasa ibu agamanya kuat apa pantas waktu masih dikandungan ibu teriakkin Almh Sisilia 'Billy itu kelar dari V****a sata, nah kamu siapa baru jadi istri 3 bln, itu anak diperut kamu juga belum tentu cucu saya!'," lanjutnya

"Eat this!!! I'm done with this shit! #stopsara #ripmanners," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, usai Sisilia Supriyadi meninggal pada November 2017 lalu, sang anak yang kini berstatus sebagai yatim piatu diasuh oleh Tyas Mirasih. Artis kelahiran Jakarta tersebut bahkan diketahui membawa Amandine selang beberapa hari usai sang sepupu meninggal dunia.

Sang nenek yang menginginkan hak asuh dan merasa memiliki kewajiban penuh atas cucunyapun mengaku sempat menyambangi kediaman ibu angkat Sisilia dikawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

- Baca Juga: Dituding Bawa Kabur Anak 5 Tahun, Tyas Mirasih Absen saat Dipanggil KPAI

Namun ia mengaku bahwa tak bertemu Amandine, bahkan aksesnya untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Tyas Mirasih serta cucunya telah ditutup rapat.

(edh)