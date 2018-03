LOS ANGELES - Emma Watson dikabarkan berkencan dengan Chord Overstreet, setelah terlihat meninggalkan pesta Vanity Fair Oscar, belum lama ini. Berdasarkan sumber terdekat, asmara mereka baru berjalan.

“Mereka telah berkencan sekarang, tapi masih cukup baru. Mereka bertemu melalui teman. Mereka mungkin tampak seperti pertandingan yang aneh, tapi mereka benar-benar memiliki kepribadian yang sangat mirip,” kata sumber terdekat kepada majalah People.

Spekulasi dimulai seputar pesta Vanity Fair, di mana bintang 'Beauty and the Beast' ini terlihat pada konser Nathaniel Rateliff & the Night Sweats di Troubadour di Hollywood pada Februari lalu.

“Ini gila, tapi ya, mereka saling bertemu, meski Emma ingin menjaga keadaan tetap tenang,” ujar dia.

Namun, keseriusan asmara aktris cantik berusia 27 tahun dan bintang 'Glee' itu belum diketahui karena beberapa sumber mengklaim bahwa pasangan tersebut sebenarnya tidak berkencan sama sekali.

“Mereka ramah, tapi tidak menjalin hubungan,” kata sumber lainnya.

Emma berpisah dari manajer perusahaan teknologi Silicon Valley William ''Mack '' Knight tahun lalu, setelah berkencan selama hampir dua tahun.

Jika bintang 'Harry Potter' dan Chord berkencan, tidak mungkin pasangan tersebut akan mengkonfirmasi berita kebahagiaan itu dalam waktu dekat karena sebelumnya Emma mengaku ragu untuk berbagi kehidupan cintanya dengan publik.

“Saya ingin konsisten: saya tidak dapat membicarakan pacar saya dalam sebuah wawancara dan kemudian mengharapkan orang-orang untuk tidak mengambil gambar paparazzi dari saya berjalan-jalan di luar rumah saya. Anda tidak dapat memilikinya dua arah,” terang Emma.

"Saya telah memperhatikan di Hollywood, siapa yang Anda kencani terikat dalam promosi film Anda dan menjadi bagian dari pertunjukan dan sirkus. Saya akan membenci orang yang saya inginkan untuk merasa seperti bagian dari pertunjukan atau tindakan," tambahnya.

