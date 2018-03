JAKARTA - Widuri Putri Sasono merupakan anak kedua dari pasangan Widi Mulia dan Dwi Sasono. Berkat talentanya, Widuri ditunjuk untuk memerankan tokoh sentral dalam suatu film yang akan rilis tahun ini.

Ternyata, tak hanya memiliki talenta dalam dunia seni peran, Widuri pun berbakat dalam banyak hal. Talenta Widuri dapat dilihat dalam akun instagram @thesasososfam.

Pada akun Instagram keluarga tersbut, Widi dan Dwi kerap mengunggah foto Widuri dengan berbagai kebisaannya. Berikut foto-foto Widuri yang diabadikan dalam akun instagram.

Dalam foto tersebut nampak Widuri yang mengenakan pakaian senam berwarna biru tengah berlatih gymnastic. Memiliki tubuh yang lentur dan dibimbing oleh pelatih, Ia dapat melakukan posisi handstand.

Tak jarang para netizen mengomentari foto tersebut dengan komentar positif. Tak lupa foto itu disisipi dengan sebuah caption yang berbunyi,

“Practising to be the number one! ??#widuri #weekend #alathesasonos#thesasonos #thesasonosfam”

Foto kedua memperlihatkan hasil lukisan yang dikreasikan dengan tutup botol. Lukisan tersebut bukan hanya karya Widuri tetapi juga sang kakak, Dru Prawiro Sasono yang berselisih dua tahun dengan Widuri. Caption dalam foto tersebut berbunyi,

“Ternyata lukisan tadi belum sepenuhnya jadi! Setelah terkumpul cukup banyak tutup botol bekas, karya seni mereka pun jadi lebih #ecofriendly !

#reuse #reduce

#dru #widuri

#art #painting #home #alathesasonos #thesasonos #thesasonosfam”

Tak berbeda dengan foto sebelumnya, foto lukisan karya Widuri dan Dru juga mampu membuat decak kagum netizen. Hampir seluruh netizen yang berkomentar memuji hasil kreasi keduanya.

Foto selanjutnya memperlihatkan Widuri yang tengah menampilkan tarian balet. Gadis kecil berusia delapan tahun itu terlihat sangat cantik dengan pakaian balet berwarna kuning. Foto tersebut dilengkapi caption yang bertuliskan beberapa tagar.

“#widuri #baletperformance#pertunjukanbalet #thesasonos#thesasonosfam”

Tak dapat dipungkiri memang darah seni yang diturunkan Ayah Ibunya mengalir deras dalam tubuh Widuri. Selain Widuri, rupanya sang kakak juga mewarisi bakat Ibunya dalam bermusik.

