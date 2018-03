JAKARTA - Nikita Willy dan Indra Priawan sudah satu tahun lebih menjalin kisah asmara. Namun hingga saat ini, kabar tentang rencana pernikahan keduanya masih belum terdengar.

Hal tersebut membuat keseriusan hubungan Nikita dan Indra ramai diperbincangkan. Hingga pada akhirnya, momen kebersamaan Nikita dan Indra memancing komentar netizen seputar rencana pernikahan mereka.

Belum lama ini, Nikita Willy dan Indra Priawan kedapatan melakukan sesi pemotretan. Momen tersebut diposting oleh salah satu fotografer artis, Diera Bachir pada Senin, 5 Maret 2018.

 

Dalam foto tersebut, Nikita dan Indra terlihat serasi. Keduanya sama-sama mengenakan busana warna krem, dengan Nikita berdiri di samping sang kekasih.

"The one you trust," bunyi kalimat caption dalam keterangan foto.

Keberadaan foto tersebut langsung memancing asumsi publik terkait rencana pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan. Sebab, foto tersebut memang sekilas terlihat seperti sesi pemotretan untuk pre-wedding.

"Kamu mau married ya? Klarifikasi dong," tanya salah satu netizen.

Namun, ada pula perhatian netizen yang terpusat pada penampilan Nikita dan Indra. "Mantap. Keren, cantik dan mempesona," kata yang lain.

Lantas, benarkah Nikita Willy segera melangkah ke pelaminan? Hingga saat ini, jawaban dari pertanyaan itu masih menjadi misteri.

(edh)