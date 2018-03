LOS ANGELES - Film Avenger: Infinity War menjadi salah satu film yang paling ditunggu lantaran memunculkan banyak pahlawan. Namun sayang, sejumlah tokoh harus pamit pada film ini.

Film yang dijadwalkan tayang di Indonesia pada 25 April 2018 itu, akan menunjukkan sejumlah karakter bakal berpamitan dengan para penggemarnya.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh penulis naskah Avengers: Infinity War. Dalam wawancara mereka dengan Entertainment Weekly, mereka mengatakan, klimaks Marvel Cinematic Universe (MCU) itu akan membuat sejumlah karakter superhero pergi.

“Bisa dikatakan kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada sejumlah orang,” ujar salah satu penulis naskah Avengers: Infinity War, Steven McFeely.

Kabar ini tentu saja membuat perasaan fans menjadi campur aduk. Fans merasa, banyak karakter yang paling populer di MCU itu abadi. Apalagi, ada karakter yang membuat fans ingin terus menonton filmnya.

Presiden Marvel Studios Kevin Feige sebelumnya mengatakan, bagaiamana membuat pahlawan itu tahan terhadap bahaya permanen bisa merusak genre superhero. Di sinilah, Avengers: Infinity War dipersiapkan untuk berubah.

“Gagasan sebuah akhir cerita, gagasan sebuah final, menjadi sangat menarik bagi kami, sebagian besar karena kalian tidak melihatnya terlalu sering di genre ini,” papar Kevin yang dilansir ComicBook.com.

Avengers: Infinity War dijadwalkan tayang di Indonesia pada 25 April. Di Amerika Serikat, film ini akan tayang pada 27 April, atau dimajukan dari jadwal semula yaitu 4 Mei.

Setelah Avengers: Infinity War, Marvel Studios masih akan mempersembahkan sederet film superhero lain yang tak kalah menarik. Film-film itu termasuk Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers 4, sekuel Spider-Man: Homecoming dan Guardians of the Galaxy Vol. 3.

