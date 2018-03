HONG KONG - Nama Stephen Chow mungkin sudah tidak asing lagi di telinga penikmat film terutama film-film Mandarin. Namun belakangan, ia jarang terlihat berakting di depan layar.

Aktor komedi veteran itu sudah 10 tahun terakhir ini tidak tampil di sebuah film. Ternyata, dia lebih memilih menjadi sutradara atau produser.

Absennya Stephen dari layar perak ini tentu saja banyak dirindukan banyak orang, terutama penggemarnya. Meski begitu, aktor berusia 55 tahun itu ternyata punya alasan mengapa dia berhenti berakting.

Alasan itu diungkapkan Stephen saat seorang penulis naskah film asal Hong Kong, Si Cheun Lee, secara pribadi bertanya secara langsung. Ternyata, Stephen merasa dirinya sudah tidak laku lagi sebagai aktor.

“Tapi, dia malah bertanya balik—peran apa yang masih ada buat saya,” ujar Lee menirukan ucapan Stephen padanya beberapa waktu lalu seperti dilaporkan Sina.com dan dilansir The Star.

Lee sudah bekerja bersama Stephen selama 6 tahun. Kolaborasi mereka menghasilkan film laris The Mermaid yang diproduseri dan disutradarai Stephen.

“Dia orang yang sangat baik, tapi butuh waktu untuk bisa akrab. Dia fanatik film. Saya tidak pernah bertemu orang yang benar-benar terjun ke dalam pembuatan film. Dari jam 2 siang, dia akan meminta kalian membahas skenario dan pada jam 8 malam, dia akan mengajak kalian makan bareng. Kalian akan makan dan membahas skenario sampai jam 11 malam,” papar Lee.

Stephen memulai kariernya dan mencapai kejayaannya pada era 80an lewat serial televisi dan juga sejumlah filmnya, seperti Shaolin Soccer (2001) dan Kung Fu Hustle (2004). CJ (2008) adalah film terakhir yang dia bintangi.

Setelah itu, dia berganti haluan menjadi sutradara dan produser untuk film seperti Journey To The West: The Demons Strike Back (2017) dan The Mermaid (2016) yang memecahkan box office China. Sekuelnya, The Mermaid 2, akan dirilis tahun depan.

Meski dikenal atas perannya sebagai orang lucu, Stephen sebenarnya orang yang sangat serius di kehidupan nyata. Ada sejumlah laporan yang menyebutkan kegalakannya di lokasi syuting.

