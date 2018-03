Hidup kita selalu bersama musik, tanpa musik terasa hambar. Selamat Hari Musik Nasional, 9 Maret 2018. Rentang musik Nasional dari Sabang sampai Merauke mencerminkan rasa toleransi, kerukunan dan keharmonisan. Musik harus kita jaga keberadaanya. Semoga eksistensi musik nasional lebih diakui keberadaanya secara global. Ayo dukung musik nasional. Video: Biro Pers Setpres

