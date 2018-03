JAKARTA - Peringati hari musik nasional yang jatuh pada hari ini, sejenak kita bisa mengintip perhelatan festival musik nasional dari tahun ke tahun yang kini sudah sangat diminati publik Tanah Air.

Tak sedikit dari festival musik Indonesia mengundang beberapa musisi internasional di dalamnya. Ya, sebut saja baru-baru ini adalah Goo Goo Dolls yang ikut memeriahkan Java Jazz Festival 2018. Tentu hal ini menambah nilai positif pada bidang musik Indonesia, dimana industri musik luar negeri mulai membuka mata pada ajang perhelatan festival musik Tanah Air.

Lebih lanjut festival-festival musik Indonesia yang besar tak hanya satu melainkan ada beberapa yang telah menjadi agenda tahunan musik dunia lho. Lantas apa saja sih festival musik yang ada di Indonesia?

Berikut Okezone rangkum deretan festival musik di Indonesia yang menjadi agenda wajib para musikus Tanah Air bahkan dunia.

1. Java Jazz Festival

Ajang musik Java Jazz Festival merupakan salah satu bentuk festival musik jazz terbesar dunia, bahkan ini telah menjadi salah satu kalender dunia dan wajib disaksikan. Hal ini pun mematahkan anggapan bahwa aliran musik Jazz yang bersifat eksklusif hanya bisa dinikmati kaum tertentu. Namun lewat Java Jazz Festival orang-orang justru berbondong-bondong untuk menikmati ajang musik tersebut setiap bulan Maret. Ya, yang menarik pada festival Java Jazz tahun ini dengan adanya band kumpulan beberpa menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo dengan nama Elek Yo Band.

2. Djakarta Warehouse Project (DWP)

Djakarta Warehouse Project menjadi salah satu festival musik yang enggan dilewatkan para pecinta musik elektronik. Seperti diketahui, DWP yang awalnya diadakan pada 2012 lalu nyatanya berhasil memancing para pecinta musik dance, techno dan elektro untuk hadir. Alhasil, DWP menyandang predikat sebagai salah satu ajang festival musik elektro terbesar se-Asia Tenggara. Tidak hanya itu, bintang tamu kenamaan dari luar negeri juga berhasil ikut dalam line up penampil, bahkan nama-nama seperti Calvin Harris, Avicii menjadi langganan tampil pada DWP.

3. Soundrenaline

Ajang musik yang juga ditunggu para penikmat musik Tanah Air. Yang menjadi ciri khas dari penyelenggaraan ajang musik ini adalah sifatnya yang bertemakan roadshow, dimana kerap kali berpindah-pindah disetiap kota di Indonesia. Sebagai informasi, Soundrenaline telah berhasil dihelat selama 12 kali dan sempat absen pada tahun 2010 lalu.

4. Java Rockin Land

Java Rockin Land menjadi salah satu ajang musik rock terbesar di Indonesia dimana line up yang disuguhkan pada event ini tak main-main. Ya, band sekaliber The Cranberries, The Smashing Pumpkins hingga Sugar Ray sempat memeriahkan ajang tersebut. Ajang ini pun kerap kali dihelat di Ancol.

5. Hammersonic

Selain menyuguhkan festival aliran musik jazz, eletronik hingga rock Indonesia juga mempunyai salah satu event musik yang mengedepankan musik metal yakni Hammersonic. Festival ini pun pertama kali dihelat pada 2012 lalu dengan menyuguhkan line up Suffocation, Nile, DRI hingga Agnostic Front. Sontak festival musik ini rupanya menarik minat para penggila musik metal.

