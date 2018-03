JAKARTA - Brian Ramdhan merebut satu posisi Hotseat The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2, Kamis malam (8/3/2018). Kontestan asal Aceh menyanyikan lagu Pejantan Tangguh milik Sheila On 7.

Membawakan salah satu single andalan band asal Yogyakarta, Brian sukses mencuri hati dua judges Team Boys, Denada dan Dewi Gita. Tanpa ragu, keduanya langsung memberikan Thumbs Up untuk Brian usai menyaksikan penampilannya.

Sayang, aksi panggung Brian gagal merebut hati judges lain, Nino. Ia mencatat beberapa kesalahan yang dilakukan Brian, khususnya dalam urusan nada lagu.

"Suara lo kayak maksain buat nge-rock di beberapa bagian," ujar Nino.

Menanggapi respon Nino yang terkesan tidak tertarik dengan penampilan Brian, kedua judges lantas memberikan kesempatan kedua bagi kontestan pembuka Babak Hotseat The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2 malam ini.

Dalam kesempatan keduanya, Brian menyanyikan lagu Akad milik Payung Teduh dengan didampingi Dewi Gita.

Tampil dengan gitar akustik, duet Brian dan Dewi Gita ternyata sukses meluluhkan hati Nino. Thumbs Up ketiga untuk Brian pun muncul dan membuatnya mengamankan satu tempat di Hotseat Team Boys.

Dengan terpilihnya Brian, praktis posisi kosong di Hotseat Team Boys hanya tersisa tiga slot. Peluang delapan kontestan laki-laki tersisa untuk melanjutkan perjalanan di The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2 pun kian menipis.

(edh)