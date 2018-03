TOKYO – Berbagai informasi tentang akhir cerita Dragon Ball Super terus bermunculan belakangan ini. Yang terbaru, beredar bocoran judul episode ke-131 alias episode terakhir Dragon Ball Super.

Dilansir ComicBook, Kamis (8/3/2018), seorang sumber membocorkan ada perubahan judul di episode terakhir Dragon Ball Super. Judul terbaru kini adalah A Miraculous Conclusion! Farewell Goku atau Sebuah Akhir Menakjubkan! Selamat Tinggal Goku.

“Sepertinya judul akhir episode terakhir DBS adalah ‘A Miraculous Conclusion! Farewell Goku’ (奇跡の決着!さらば悟空). Tidak ada detail plot cerita sejauh ini,” tulis fans Dragon Ball pemilik akun @Herms98.

Seperti yang ditulis oleh fans tersebut, belum ada bocoran cerita akan bagaimana episode terakhir nanti. Namun, judul tersebut sudah membuat fans menebak-nebak bagaimana akhir nasib Goku. Yang paling ekstrem, fans berpikir jika Goku akan mati.

“Apa maksudnya ini? Goku mati?” tanya @CosmicKid1598.

“Apakah Goku akan mati? Seperti, mengorbankan diri atau semacamnya?” tambah @shivaruby.

It seems that the finalized title for the last episode of DBS is "A Miraculous Conclusion! Farewell Goku" (奇跡の決着!さらば悟空). No plot details so far.— Todd Blankenship (@Herms98) March 7, 2018