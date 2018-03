LOS ANGELES – Memiliki karier gemilang tak lantas membuat aktris Jennifer Lawrence mengerem ucapannya di layar kaca. Akibatnya, perempuan yang akrab disapa J-Law itu harus berseteru dengan bintang TV, Lala Kent.

Hal itu bermula dari penampilan J-Law dalam program Watch What Happens Live with Andy Cohen yang ditayangkan Bravo, pada 1 Maret 2018. Kala itu, dia menyebut Kent dengan kata c*nt yang merupakan umpatan dalam bahasa Inggris.

Mengutip Huffington Post, J-Law mengeluarkan umpatan itu ketika Andy Cohen sang pembawa acara bertanya tentang sikap Lala Kent dalam musim terbaru Vanderpump Rules. Atas pertanyaan itu, J-Law menjawab, bahwa dalam episode sebelumnya, Kent terlalu berusaha keras untuk terlihat baik.

Namun kemudian, menurut J-Law, Kent berubah menjadi menyebalkan dan kerap menangis serta merengek pada ibunya. Kini, Kent kembali pada musim terbaru Vanderpump Rules dengan imej manja.

Hal itu membuat aktris pemeran Katniss Everdeen dalam serial epik The Hunger Games tersebut, menjulukinya c*nt (sebutan untuk vagina). Setelah insiden itu menjadi viral, Lala Kent kemudian buka suara.

Dengan nada berang, Kent mengatakan, tak terima dengan ucapan J-Law tersebut. Dia menjelaskan, gimmick seperti yang dilakukannya adalah hal lumrah dalam setiap reality show.

Melalui Twitter, Kent menuliskan, “Apakah Jennifer Lawrence benar-benar menyebutku c*nt di @bravowwhl? Daaan.. dia menyingung ibuku? Wanita jalang, kau lebih baik berdoa tidak bertemu denganku di jalan.”

Tak puas, dia menambahkan, “Kau (Jennifer) salah satu aktris dengan bayaran termahal di planet ini. Kau bilang, mendukung kaum hawa tapi malah memanggil perempuan lain dengan sebutan c*nt? Kau sangat menjijikkan!”

Sehari setelah hinaan J-Law tersebut, Kent kemudian melakukan wawancara dengan SiriusXM. Di sana, perempuan 27 tahun itu, mengungkapkan kekesalannya pada J-Law.

“Masalahnya, tidak ada orang yang suka dipanggil c*nt, apalagi oleh selebriti papan atas dan disiarkan di TV nasional. Aku dulu kagum padanya tapi (dengan kejadian ini) dia sangat mengecewakanku. Aku pikir dia lebih berkelas dari itu."

Dia menambahkan, “Kau tahu? Tinggalkan saja sampah untuk orang-orang sepertiku yang bermain dalam reality show. Jangan coba mencuri tempatku, sayang!”

Di akhir wawancaranya, dia berseloroh dengan mengatakan, “Selamat untuk dua film ‘hebat’mu!’ imbuh Kent. Kalimat itu sebenarnya ejekan untuk J-Law yang dua filmnya: Mother! dan Red Sparrow, melempem di box office.

(SIS)