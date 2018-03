JAKARTA - Kabar mengenai pemain film dan pesinetron berbakat Indonesia, Nikita Willy tak pernah luput dari perhatian publik. Akhir-akhir ini Niki, sapaan akrabnya dikabarkan telah menjalani sesi foto prawedding dengan kekasihnya Indra Priawan.

Kabar tersebut mencuat setelah unggahan dalam akun instagram fotografer Diera Bachir. Dalam foto tersebut, Diera mengunggah beberapa foto kebersamaan Niki dan Indra. Foto tersebut memperlihatkan Niki dan Indra yang kompak mengenakan pakaian serba putih. Tak lupa Diera Bachir juga menambahkan keterangan foto yang berbunyi “Sometimes the eyes can say more than the words. @nikitawillyofficial94 @indpriw”

Baca Juga: Soal Hubungan Nikita Willy dengan Indra Priawan, Ibunda: Tinggal Allah Kasih Tanggal

Unggahan tersebut memancing netizen untuk turut berkomentar. Tak jarang netizen memuji serta mendoakan agar pasangan serasi tersebut segera naik ke pelaminan.

“Sweet bangett sih @nikitawillyofficial94 @indpriw @dierabachir” tulis akun @thiya_igustrinyoman

“Bang @indpriw cepet2 lah halalin kak @nikitawillyofficial94 nya pleaseee” tulis akun @___sifebby___

“Semoga dimudahkan ya dek @nikitawillyofficial94” tulis akun @rusadymitha86_



(Foto: Nikita Willy dan Indra/@Dierabachir)

Nikita Willy mulai mengakui menjalin hubungan spesial dengan Indra Priawan sejak beberapa kali tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu berdua. Indra sendiri merupakan anak dari pemilik perusahaan transportasi ternama. Keduanya sempat dikabarkan sudah bertunangan pada akhir tahun lalu.

Kabar tersebut bergeming setelah salah seorang sahabat Niki mengunggah Insta Story berisi video tangan Niki yang dihiasi cincin cantik di jari manisnya. Namun Niki tidak memberi konfirmasi terkait pemberitaan tersebut.

Baca Juga: Dikabarkan Sudah Tunangan, Yuk Intip Kemesraan Nikita Willy dan Pacar

Sebelum menjalin kasih dengan Indra Priawan, Niki sempat dikabarkan menjalin kasih dengan pria dari berbagai kalangan. Terakhir, Ia menjalin asmara dengan pengusaha restoran asal Bali bernama Tutde.

Saat menjalin kasih dengan Tutde sempat beredar isu jika keduanya akan menikah. Sebelumnya Ia pernah menjalin asmara dengan pesepak bola Diego Michiels dan aktor sekaligus politikus Bara Tampu Bolon.

(edi)