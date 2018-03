JAKARTA - Pada Senin 5 Maret 2018, merupakan hari terakhir dari seorang Bianca Jodie pada ajang Indonesian Idol 2018. Pasalnya hasil voting untuk Jodie tak mampu membawanya untuk menjadi idola Indonesia karena langkahnya mesti terhenti. Alhasil, Jodie sapaan akrabnya harus angkat koper dari ajang tersebut.

Lebih lanjut kepulangan Jodie sempat membuat publik begitu kehilangan, bahkan pada pose-pose Instagram milik Jodie @brisiajodie96, banyak warganet yang turut memberikan semangat. Namun bila menilik lebih lanjut soal posenya pada Instagram, ada pemandangan menarik terjadi. Ya, kontestan asal Yogyakarta ini mengunggah sebuah pose kebersamaan dengan aktor tampan Aliando.

Dalam foto tersebut tampak Jodie yang mengenakan dress hitam memberikan sebuah ekpresi senyum, begitu pula dengan Aliando yang terlihat mengenakan kaus berwarna putih dengan menunjukan ekspresi yang sama. Keduanya tampak begitu dekat layaknya orang yang telah bertemu lama.

Tak hanya itu, Jodie pun membubuhkan sebuah caption dalam foto tersebut. Tulisan itu berbunyi bahwa segalanya terjadi karena ada sebuah alasan, meski begitu tak diketahui apa maksud dari unggahan Jodie.

"Everything happens for a reason #meninggal," tulis Jodie.

Sementara itu, warganet yang melihat pose keakrabannya dengan Aliando lantas menuai respons. Tak sedikit dari mereka yang tampak salah fokus dengan foto tersebut, pasalnya warganet banyak yang menilai bahwa Jodie punya kemiripan dengan Prilly. Bahkan warganet menduga Aliando memang punya kriteria pasangan seperti layaknya Prilly.

Selain komentar-komentar yang menyinggung Prilly, ada pula warganet yang berharap dengan pertemuan mereka dapat menghasilkan projek baru.

"Aliando Dan prilli yaa," tulis @gilangramadhan30.

"Akhirnyaaaa yaa bisa ketemu juga ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜ semoga ada project bareng kalian ๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป," tulis @huseinsarah2.

"Jodi kan mirip2 prilly mungil dan imut ati2 bang aliando bisa flashback tuh hahaa," tulis @nindilestarii.

Sebagai informasi, Bianca Jodie harus tersingkir pada babak TOP 7 Spektakuler show. Kala itu, Jodie membawakan sebuah lagu dari Demi Lovato yang bertajuk Skyscraper. Mamang penampilan Jodie berhasil memukau penonton dan juri, tetapi hasil voting dari publik tak mampu menyelamatkannya.

