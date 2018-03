JAKARTA - Pedangdut Via Vallen menyambut dengan bahagia event piala dunia 2018 yang dimulai pada Juni mendatang di Rusia. Sebagai penggemar berat sepak bola, wanita 26 tahun ini mengaku menjagokan negara Portugal.

Dipilihnya Portugal sebagai negara jagoannya, ternyata tidak terlepas dari sosok Christiano Ronaldo yang memang sangat diidolakan Via Vallen sejak dirinya masih bermain bersama Machester United.

Bahkan menurutnya, negara-negara lain tidak memiliki pemain bintang sejago Christiano Ronaldo.

"Senang lah bola, negara jagoan ada pasti. Kali ini untuk prediksi sih banyak, tapi Via jagoin Portugal. Salah satu faktornya karena ada Ronaldo. Banyak faktor sih, dasarnya memang suka sama Ronaldo ya, Via suka Ronaldo karena pas di MU," ujar Via Vallen yang ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

"Kalau negara lain ada pemain bintangnya, tapi pemain lainnya gitu-gitu saja. Kalau di Portugal ada Ronaldo, menurut Via kuat," tambahnya.

Wanita kelahiran Surabaya menambahkan bahwa dirinya rela begadang agar bisa menonton dan menyaksikan Piala Dunia 2018 dari layar kaca.

Bahkan hal tersebut akan rela ia lakukan jika beberapa negara favoritnya menjadi pemain dalam ajang turnamen sepak bila terbesar tersebut.

"Begadang kayaknya iya ya tapi lihat-lihat dulu siapa yang main buat negara-negara yang Via suka. Yang jelas yang keren-keren Spanyol, Jerman, Brazil sama Portugal," tuturnya.

Ketika disinggung mengenai pekerjaan yang nantinya akan mempunyai waktu sama dengan pertandingan tim jagoannya, pelantun Sayang ini mengaku akan tetap menyempatkan diri untuk bisa menonton tim favoritnya bertanding.

Bahkan ia mengaku akan melakukan apapun untuk bisa melihat permainan hebat dari Christiano Ronaldo.

"Pakai hp streaming. Pernah sampai segitunya bela-belain streaming," tandasnya.

(edh)