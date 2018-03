JAKARTA - Usia pesinetron Faby Marcalia genap 23 tahun pada Rabu (7/3/2018). Untuk mensyukuri pertambahan usianya, istri dari Revand Narya itu merayakannya di lokasi syuting sinetron komedi Dunia Terbalik.

Momen bahagia tersebut lantas ia unggah di akun Instagram pribadinya berikut dengan beberapa orang dekat ibu satu orang anak ini. Dua diantaranya adalah Felicya Angelista dan Mieke Amalia.

Dalam foto yang diunggah, Mieke dan Felicya menunjukkan rasa cintanya untuk pemeran Cucu tersebut. Kekasih Caisar Hito ini juga menuliskan doa untuk kebahagiaan Faby di caption foto yang diunggah di akun @felicyangelista_ini.

"Happy birthday sahabatku terkasih @fabymarcelia โฃ๏ธ Wishes yang benernya udah semua ya tadi. Kalo sekarang wishesnya beda lagi deh, semoga bibir nya ga nambah jebleh ya๐Ÿ‘„ I LOVE YOU @fabymarcelia ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜," tulisnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Mieke Amalia di akun Instagram miliknya. Sitri dari aktor Tora Sudiro tersebut berharap wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini bisa semakin sukses dan menjadi ibu serta istri yang baik.

(Baca Juga: Cerita Nikita Mirzani Hampir Dibegal Geng Motor)

(Baca Juga: Kolaborasi Kejutan Tersaji di Eps 2 The Next Boy/Girl Band Indonesia Season 2)

"Happy Birthday โ€œEbi Momom Cucuโ€ @fabymarcelia .. doa yg terbaik selalu buat Ebi.. Selalu jd org yg menyenangkan, ibu yg baik buat kakak Ignel dan istri yg baik buat dedetnya.. ," tulisnya di akun @mieke_amalia.

"Lop you full Ebiii.. Wish u nothing but the best.. ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜," tambah Mieke Amalia.

Sementara itu, tampak pula foto-foto saat Faby Marcelia mendapat kejutan di lokasi syuting. Ia pun mengabadikan momen bersama barang-barang yang diterima di akun Instagram pribadinya.

Suami dan sang anak, Gallardo Igneel Magnelo Narya juga tak mau ketinggalan. Keduanya memberikan pesta kejutan untuk Faby Marcelia saat break syuting.

ย

(ade)